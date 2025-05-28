Белорусы смогут летать из Минска еще в две страны

Белорусы смогут летать из Минска еще в две страны1
- 28.05.2025, 12:23
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Они пользуются популярностью у туристов.
В ближайшей перспективе Беларусь может установить регулярное авиасообщение еще с двумя странами. Соответствующие соглашения ратифицированы и официально опубликованы на портале Pravo.by.
Речь идет о соглашениях с Саудовской Аравией и Республикой Сейшельские Острова. С арабской страной соответствующий документ был подписан в Куала-Лумпуре 22 октября 2024 года, а с островным государством — там же 21 октября.
Оба направления популярны у туристов разных стран, в том числе у белорусов. Особенно это касается пляжного отдыха на Сейшелах.
О том, что «Белавиа» будет налаживать воздушное сообщение с Сейшельскими Островами, авиакомпания и Минтранс сообщали еще в начале 2024 года.