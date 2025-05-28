Зеленский пообещал «зеркально» бить по России ракетами 9 28.05.2025, 12:28

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Киев уже работает над увеличением собственного производства этого вооружения.

Украина готовится «зеркально» отвечать России на массированные ракетные обстрелы страны, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Перспектива понятна — зеркально отвечать на все российские угрозы и вызовы. Они там, в России, должны чувствовать четко последствия от того, что делают против Украины. И это будет», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении. Он назвал «ключевыми элементами», которые должны производиться в Украине, ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты.

Зеленский подчеркнул, что Киев уже работает над увеличением собственного производства этого вооружения. В том числе в ближайшее время будут заключены договоренности с европейскими партнерами об инвестициях в такое производство, отметил украинский лидер.

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