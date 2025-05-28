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Зеленский пообещал «зеркально» бить по России ракетами

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  • 28.05.2025, 12:28
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Зеленский пообещал «зеркально» бить по России ракетами

Киев уже работает над увеличением собственного производства этого вооружения.

Украина готовится «зеркально» отвечать России на массированные ракетные обстрелы страны, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Перспектива понятна — зеркально отвечать на все российские угрозы и вызовы. Они там, в России, должны чувствовать четко последствия от того, что делают против Украины. И это будет», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении. Он назвал «ключевыми элементами», которые должны производиться в Украине, ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты.

Зеленский подчеркнул, что Киев уже работает над увеличением собственного производства этого вооружения. В том числе в ближайшее время будут заключены договоренности с европейскими партнерами об инвестициях в такое производство, отметил украинский лидер.

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