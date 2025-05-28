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В Литву из Беларуси сбежал медведь

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  • 28.05.2025, 12:32
  • 1,084
В Литву из Беларуси сбежал медведь

Его обнаружили в районе заповедника Чепкяляй.

Утром в среду, 27 мая, в Литву забрел с территории Беларуси медведь.

Об этом пишет вещатель LRT со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Литвы (VSAT).

Литовские пограничники с помощью системы наблюдения заметили медведя, который забрел с территории Беларуси в Литву в районе заповедника Чепкяляй среду, 27 мая, около 7:30 утра.

Это место расположено в районе Варена, в Государственном природном заповеднике Чепкяляй, где проходит граница с Беларусью. С обеих сторон границы простирается болото.

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