В Литву из Беларуси сбежал медведь

В Литву из Беларуси сбежал медведь7
- 28.05.2025, 12:32
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Его обнаружили в районе заповедника Чепкяляй.
Утром в среду, 27 мая, в Литву забрел с территории Беларуси медведь.
Об этом пишет вещатель LRT со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Литвы (VSAT).
Литовские пограничники с помощью системы наблюдения заметили медведя, который забрел с территории Беларуси в Литву в районе заповедника Чепкяляй среду, 27 мая, около 7:30 утра.
Это место расположено в районе Варена, в Государственном природном заповеднике Чепкяляй, где проходит граница с Беларусью. С обеих сторон границы простирается болото.