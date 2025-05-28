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Американская подлодка Virginia напугала Россию и Китай

  • 28.05.2025, 12:37
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Американская подлодка Virginia напугала Россию и Китай

США делают ставку на подлодки как ключевой фактор стратегического сдерживания.

ВМС США активно наращивают потенциал ударных подлодок класса Virginia, которые становятся ключевым элементом военно-морского превосходства США, пишет издание 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Эти современные субмарины постепенно заменяют устаревшие лодки класса Los Angeles и вызывают серьезную озабоченность у Китая и России благодаря своей высокой скрытности, мощному вооружению и способности выполнять разведывательные и наступательные задачи в самых напряженных регионах, включая Тихоокеанский.

Подлодки класса Virginia востребованы благодаря своим возможностям в сфере скрытного наблюдения, разведки и сдерживания. Уже в ноябре 2024 года одна из таких субмарин была размещена на базе в Гуаме. Военные и законодатели США ведут переговоры об увеличении финансирования для ускорения темпов строительства.

Модернизация Virginia проводится поэтапно: Block III включает волоконно-оптическую систему вместо перископа, улучшенный гидролокатор, отсек для спецопераций и навигацию с автопилотом. Эти технологии перешли и на лодки следующих серий — Block IV и Block V. Последние отличаются увеличенным боевым модулем с 28 дополнительными ракетами Tomahawk.

Особое внимание уделяется скрытности: после успешных испытаний прототипа USS South Dakota на флот внедряются новейшие малошумные технологии и покрытия.

ВМС США делают ставку на подлодки класса Virginia как ключевой фактор стратегического сдерживания.

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