Американская подлодка Virginia напугала Россию и Китай
- 28.05.2025, 12:37
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США делают ставку на подлодки как ключевой фактор стратегического сдерживания.
ВМС США активно наращивают потенциал ударных подлодок класса Virginia, которые становятся ключевым элементом военно-морского превосходства США, пишет издание 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).
Эти современные субмарины постепенно заменяют устаревшие лодки класса Los Angeles и вызывают серьезную озабоченность у Китая и России благодаря своей высокой скрытности, мощному вооружению и способности выполнять разведывательные и наступательные задачи в самых напряженных регионах, включая Тихоокеанский.
Подлодки класса Virginia востребованы благодаря своим возможностям в сфере скрытного наблюдения, разведки и сдерживания. Уже в ноябре 2024 года одна из таких субмарин была размещена на базе в Гуаме. Военные и законодатели США ведут переговоры об увеличении финансирования для ускорения темпов строительства.
Модернизация Virginia проводится поэтапно: Block III включает волоконно-оптическую систему вместо перископа, улучшенный гидролокатор, отсек для спецопераций и навигацию с автопилотом. Эти технологии перешли и на лодки следующих серий — Block IV и Block V. Последние отличаются увеличенным боевым модулем с 28 дополнительными ракетами Tomahawk.
Особое внимание уделяется скрытности: после успешных испытаний прототипа USS South Dakota на флот внедряются новейшие малошумные технологии и покрытия.
ВМС США делают ставку на подлодки класса Virginia как ключевой фактор стратегического сдерживания.