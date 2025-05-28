ISW: ВСУ успешно контратаковали РФ 28.05.2025, 12:47

1,060

Контратаки украинских военных зафиксированы сразу на трех направлениях.

Украинским военным удается успешно проводить контратаки. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). В последнем отчете отмечается, что у Часового Яра украинские войска успешно контратаковали россиян.

Уже подтверждено, что ВСУ удалось продвинуться на северо-восток от населенного пункта Железнянское.

В то же время в направлении Большой Новоселки, как утверждали российские милблогеры, украинские защитники провели контратаки возле Перестройки, Новополя и Зеленого Поля.

Кроме этого в рамках Курской операции Силы обороны Украины пытались контратаковать в районе приграничного с РФ населенного пункта Бессаловка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com