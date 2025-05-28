закрыть
28 мая 2025, среда, 13:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ISW: ВСУ успешно контратаковали РФ

  • 28.05.2025, 12:47
  • 1,060
ISW: ВСУ успешно контратаковали РФ

Контратаки украинских военных зафиксированы сразу на трех направлениях.

Украинским военным удается успешно проводить контратаки. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). В последнем отчете отмечается, что у Часового Яра украинские войска успешно контратаковали россиян.

Уже подтверждено, что ВСУ удалось продвинуться на северо-восток от населенного пункта Железнянское.

В то же время в направлении Большой Новоселки, как утверждали российские милблогеры, украинские защитники провели контратаки возле Перестройки, Новополя и Зеленого Поля.

Кроме этого в рамках Курской операции Силы обороны Украины пытались контратаковать в районе приграничного с РФ населенного пункта Бессаловка.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая фаза войны
Новая фаза войны Сергей Ауслендер
Переломное событие
Переломное событие Александр Морозов
Вопрос жизни и смерти
Вопрос жизни и смерти Леонид Невзлин
Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип