ISW: ВСУ успешно контратаковали РФ
- 28.05.2025, 12:47
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Контратаки украинских военных зафиксированы сразу на трех направлениях.
Украинским военным удается успешно проводить контратаки. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). В последнем отчете отмечается, что у Часового Яра украинские войска успешно контратаковали россиян.
Уже подтверждено, что ВСУ удалось продвинуться на северо-восток от населенного пункта Железнянское.
В то же время в направлении Большой Новоселки, как утверждали российские милблогеры, украинские защитники провели контратаки возле Перестройки, Новополя и Зеленого Поля.
Кроме этого в рамках Курской операции Силы обороны Украины пытались контратаковать в районе приграничного с РФ населенного пункта Бессаловка.