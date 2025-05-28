NYT: Визит Зеленского в Германию может стать поворотной точкой 28.05.2025, 12:56

Чего ждать от встречи украинского президента и канцлера Мерца.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 мая, прибудет в Берлин для встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Это станет третьим раундом переговоров между лидерами за последние три недели — явный признак стремительного сближения Киева и Берлина на фоне ослабевающей поддержки со стороны США, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Визит Зеленского подчеркивает приоритет, который Мерц придает вопросу войны в Украине. Сразу после вступления в должность немецкий канцлер обозначил намерение вернуть Германии ведущую роль среди европейских союзников, особенно в условиях неопределенности в американской внешней политике.

Переговоры Мерца и Зеленского пройдут в здании Федеральной канцелярии. После этого оба лидера выступят с совместной пресс-конференцией. Позднее Зеленский встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в резиденции в Бельвю.

Контраст между Мерцем и его предшественником Олафом Шольцем очевиден. Шольц, возглавлявший правительство до мая, в начале конфликта сдержанно реагировал на украинские запросы и впервые посетил Киев лишь спустя год после начала полномасштабного вторжения России. Мерц же отправился в Украину уже через три дня после инаугурации, вместе с лидерами Франции и Польши, демонстрируя полную поддержку.

Ключевым вопросом в переговорах станет дальнейшая военная помощь Украине. На фоне сигналов о возможном прекращении американской поддержки, Украина делает ставку на европейских партнеров, особенно Германию. Особый интерес вызывает возможность передачи дальнобойных ракет Taurus, разработанных совместно Германией и Швецией. Во время предвыборной кампании Мерц заявлял о готовности рассмотреть экспорт этого оружия в Украину.

Канцлер также подтвердил свою поддержку санкционного давления на Россию с целью заставить Путина прекратить боевые действия.

Выступая в парламенте, Мерц заявил, что война в Украине — это не только вопрос национального суверенитета, но и будущее всего европейского порядка.

«На кону стоит миропорядок всего нашего континента», — заявил канцлер. — «В этот исторический момент Европа должна быть единой как никогда ранее».

Визит Зеленского в Берлин может стать поворотной точкой в отношениях Германии и Украины — союз, который, похоже, будет играть все более важную роль на фоне геополитических сдвигов и новой архитектуры безопасности в Европе.

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