По минскому вокзалу ходит мужчина со стопкой денег в руках 8 28.05.2025, 13:14

7,138

Но просит деньги на билет.

Схема «дайте денег на проезд» продолжает обкатываться разными персонажами. Читатель Onliner.by Дмитрий заподозрил, что столкнулся как раз с таким серийным собирателем денег на билеты — тот просит 10—20 рублей, но никуда не уезжает.

Дмитрий говорит, что замечает мужчину возле железнодорожного вокзала в Минске уже третий раз. Тот держит в руках стопку денег и параллельно просит помочь с билетами в Россию — для этого надо 10—20 рублей.

История в районе вокзала с деньгами на билет могла бы быть убедительной, но Дмитрию она показалась подозрительной.

— Когда я ему сказал, что он подходит третий раз, и предупредил, что это способ мошенничества, он сказал, что это дело каждого — давать деньги или не давать, он юрист и знает законы. Попросил не обижаться, если еще раз подойдет когда-либо.

Со слов сборщика, у него долг и ему надо вернуть $30 000 — других деталей о нем Дмитрий не знает, но он посчитал такие сборы сомнительными.

— Бывает, кому-то реально не хватает, но это третий раз ситуация с ним. Жалко людей, которые зарабатывают и отдают просто так деньги. Это можно назвать по закону мошенничеством, если это происходит не первый раз? — задается вопросом Дмитрий.

Действительно ли мужчина не собирается возвращать деньги? Таких доказательств нет, но аналогичных историй предостаточно.

Напомним: чтобы включилась уголовная ответственность, когда человек взял деньги «на билет» и не отдает, у физлица должно быть похищено больше двух базовых величин (84 рубля). Если две базовые и меньше — административка (штраф от 2 до 30 базовых, общественные работы, арест до 15 суток).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com