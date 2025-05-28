«В России есть много целей, до которых США еще не добрались» 28.05.2025, 13:10

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В Вашингтоне обсуждают новые способы принуждения Путина к миру.

После того как президент США Дональд Трамп назвал Путина «сумасшедшим», в Конгрессе США и среди экспертов началась новая волна обсуждений — как наказать Москву за эскалацию и срыв переговоров, пишет «Можем объяснить».

В США набирает ход двухпартийный законопроект о новых санкциях против России, передает Politico. Лидер республиканцев Джон Тун заявил, что документ легко пройдет голосование, если Кремль не начнет серьезных переговоров. Сенатор Барассо предупредил: «Если Россия продолжит тянуть время, Сенат решительно примет меры». Но все упирается в Трампа — без его одобрения в Палате представителей закон могут просто не вынести на голосование.

По данным WSJ, над формулировками лично работает сенатор Линдси Грэм, который недавно сопровождал госсекретаря Марко Рубио в европейском турне и уверял союзников, что «не позволит Путину уйти от ответственности». Законопроект должно позволить Трампу вводить пошлины до 500% против стран, покупающих российские нефть, газ и уран. Документ уже поддержали 81 сенатор — достаточно, чтобы обойти президентское вето.

Аналитики NYTimes считают, что это — согласованная игра: Сенат продвигает санкции, а Трамп сохраняет пространство для переговоров в роли «доброго полицейского». «Линдси Грэм не стал бы двигаться без молчаливого одобрения Белого дома», — отметил бывший посол США в Украине Тейлор.

Трамп пока не решил, вводить ли санкции в ответ на эскалацию, отмечает Politico. Один из чиновников заявил изданию, что «Путин рискует сжечь золотой мост, который Трамп выстроил перед ним». Однако, как подчеркивает CNN, Трамп ни разу не довел свои угрозы до реальных санкций. При этом экс-спецпредставитель США по Украине Волкер считает, что «у Трампа было множество возможностей — и он всегда уклонялся».

Госдеп и Минфин США уже разработали новые санкции против энергетики и банков России, сообщает The Washington Post. Но решение остается за Трампом. При этом последние транши для Украины, одобренные еще при Джо Байдене, уже на исходе. По мнению экспертов издания, «Путин не воспринимает слова Трампа всерьез. Его можно заставить поверить только реальными мерами — санкциями, поддержкой Украины, заморозкой активов». Эксперты добавляют, что «есть много целей, до которых США еще не добрались — компании, банки, нефть. Все это можно заблокировать».

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