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Фанаты Челси» и «Бетиса» устроили драку в польском Вроцлаве

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  • 28.05.2025, 13:26
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Фанаты Челси» и «Бетиса» устроили драку в польском Вроцлаве

Сегодня команды играют в финале Лиги конференций.

Фанаты лондонского «Челси» и испанского «Бетиса» устроили массовую драку на одной из центральных площадей польского Вроцлава накануне финального матча Лиги конференций.

Согласно данным издания Marca, фанаты команд столкнулись на террасе одного из ресторанов города. В ходе потасовки они кидались стаканами и стульями. Вторая стычка прошла ночью. На место происшествия оперативно прибыли полицейские и применили для разгона толпы перцовые баллончики. Есть арестованные, их число не уточняется.

На прошлой неделе перед финалом Лиги Европы в Бильбао произошли аналогичные столкновения между фанатами «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед».

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