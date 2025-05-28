Фанаты Челси» и «Бетиса» устроили драку в польском Вроцлаве

Фанаты Челси» и «Бетиса» устроили драку в польском Вроцлаве3
- 28.05.2025, 13:26
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Сегодня команды играют в финале Лиги конференций.
Фанаты лондонского «Челси» и испанского «Бетиса» устроили массовую драку на одной из центральных площадей польского Вроцлава накануне финального матча Лиги конференций.
Согласно данным издания Marca, фанаты команд столкнулись на террасе одного из ресторанов города. В ходе потасовки они кидались стаканами и стульями. Вторая стычка прошла ночью. На место происшествия оперативно прибыли полицейские и применили для разгона толпы перцовые баллончики. Есть арестованные, их число не уточняется.
На прошлой неделе перед финалом Лиги Европы в Бильбао произошли аналогичные столкновения между фанатами «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед».
Betis and Chelsea fans this evening #cfc— Football Away Days (@footyawayday) May 27, 2025
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