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BILD: Германия поможет Украине разработать дальнобойные крылатые ракеты

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  • 28.05.2025, 13:35
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BILD: Германия поможет Украине разработать дальнобойные крылатые ракеты

С дальностью полета до 2500 километров.

Правительство Германии планирует предоставить украинской военной промышленности миллионы евро для самостоятельной разработки и массового производства крылатых ракет с дальностью полета до 2500 километров, пишет BILD со ссылкой на свои источники.

Как отмечает издание, в настоящее время Киев проводит исследования таких ракет и уже использовал несколько из них для ударов по территории России более чем в 400 километрах за линией фронта.

Однако проблема в том, что оружейные заводы на Украине являются одними из основных целей российских атак. Поэтому, по данным BILD, Германия ведет переговоры о поставке дополнительных систем ПВО Iris-T. Их поставка может быть объявлена на встрече Мерца и Зеленского в среду.

В то же время издание указывает, что помимо уже обещанных систем, поставки новых немецких систем ПВО в Украину не начнутся до конца 2020-х годов.

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