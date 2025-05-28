Названы перекусы, которые положительно влияют на уровень холестерина

Названы перекусы, которые положительно влияют на уровень холестерина1
- 28.05.2025, 13:36
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Эти пищевые привычки помогут поддерживать здоровье.
При высоком уровне холестерина необходимо ввести определенные изменения в своем привычном образе жизни. В частности, стоит сосредоточиться на регулярных физических нагрузках, здоровых напитках и правильном питании, которое может помочь снизить холестерин.
Вместе с тем, простая корректировка рациона не означает голодание, а заключается в том, чтобы сделать более здоровые выборы в еде и разумно подходить к перекусам. Какая еда позволит вам поддерживать чувство сытости и одновременно снижать уровень холестерина, рассказали в Eat This, Not That.
Авокадо с ломтиком цельнозернового хлеба
Авокадо содержит мононенасыщенные жиры, которые помогают снижать уровень плохого холестерина (ЛПНП). Если совместить его с тостами из цельнозернового хлеба, вы получите полезный перекус, ведь цельнозерновые продукты содержат клетчатку, которая способствует выведению холестерина из организма.
Овсяная каша с оливковым маслом и корицей
Оливковое масло и овсянка — это отличное сочетание, которое может снижать высокий уровень холестерина. Овсянка содержит растворимую клетчатку, которая помогает выводить холестерин, а оливковое масло улучшает липидный профиль, снижая уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и повышая «хороший» (ЛПВП).
Кроме того, вы можете добавить немного корицы для улучшения вкуса, а также для дополнительного снижения уровня холестерина. Это особенно полезно, если вы имеете диабет 2 типа.