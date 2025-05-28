На банковском рынке — передел «пирога» 1 28.05.2025, 13:50

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Стало известно о планируемой сделке по одному из финучреждений.

«Приорбанк» провел внеочередное общее собрание своих акционеров, на котором решили выкупить госдолю в этом финучреждении. Об этом изданию «Про бизнес» сообщил один из акционеров банка. Как утверждается, пакет акций, который составляет 6,31% доли в уставном фонде банка, оценили в 162 млн 774,9 тысячи рублей. Это около 53,9 млн долларов по курсу Нацбанка на 28 мая.

Также акционерами принято решение о выкупе 2220 привилегированных акций банка, которые принадлежат государству, за 33 455,40 рубля — это по 15,07 рубля за акцию.

Расчеты по сделке планируются в течение 10 рабочих дней после заключения соответствующего договора купли-продажи акций.

Ранее, в 2019 году, государство само хотело продать свою долю в «Приорбанке». Интерес в приобретении высказывал Европейский банк реконструкции и развития. Госпакет тогда оценивался в 17 млн евро.

«Приорбанк» был зарегистрирован в Беларуси 12 июля 1991-го. Он входит в состав австрийской группы Raiffeisen International.

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