В России высказались относительно возможной встречи Зеленского и Путина

В России высказались относительно возможной встречи Зеленского и Путина1
- 28.05.2025, 13:59
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Песков заявил, что «не произошло никаких изменений».
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского возможна, однако она «должна стать итогом конкретных договоренностей».
Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.
Во время брифинга Песков сказал, что в позиции Москвы относительно возможной встречи Путина и Зеленского «не произошло никаких изменений».
Он рассказал, что вскоре станут известны проекты «меморандумов России и Украины». По его словам, работа над российским документом «находится на завершающей стадии».
Песков утверждает, что после этого «речь пойдет о новом раунде переговоров».