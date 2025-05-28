В России высказались относительно возможной встречи Зеленского и Путина 1 28.05.2025, 13:59

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Дмитрий Песков

Фото: EPA

Песков заявил, что «не произошло никаких изменений».

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского возможна, однако она «должна стать итогом конкретных договоренностей».

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

Во время брифинга Песков сказал, что в позиции Москвы относительно возможной встречи Путина и Зеленского «не произошло никаких изменений».

Он рассказал, что вскоре станут известны проекты «меморандумов России и Украины». По его словам, работа над российским документом «находится на завершающей стадии».

Песков утверждает, что после этого «речь пойдет о новом раунде переговоров».

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