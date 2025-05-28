Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота 1 Владимир Халип

28.05.2025, 14:07

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Что-то они готовят – большое и несуразное.

Иначе зачем понадобилось бы в спешном порядке создавать легенды о беспримерном героизме. Да еще к тому же распускать странные слухи о фактах неслыханной храбрости даже не в окопах на линии боевого соприкосновения, а в глубоком тылу. И к тому же в чиновничьей среде. Однако жизнь, особенно кремлевская, диктует свое. Похоже, где-то что-то у них там прищемило, притом основательно. А потому пришлось включать в пропагандистский контент не только подробности жизни отдельных представителей путинской свиты, но и какие-то факты повседневного быта вождя. Героические, несомненно. Режиму срочно нужен миф.

В минувшие выходные на скрепных телеэкранах появился вдруг генерал, командир дивизии ПВО. Он четко доложил об отражении очередной атаки украинских беспилотиков где-то в Курской области. Однако чиновничьего вида интервьюер, этим рапортом остался недоволен. Он ткнул собеседника микрофоном в грудь и сформулировал наводящий вопрос: «Вертолет президента находился в зоне боевых действий?» Генерал спохватился: «Интенсивность атаки во время пролета борта с верховным главнокомандующим над территорией Курской области значительно возросла. Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность пролета президента».

Так вот оно что! Оказывается, «в эпицентре отражения масштабной атаки украинских беспилотников» болталась злосчастная кремлевская вертушка. И вождя могло запросто унести встречным потоком каких-то дронов. И страна осиротела бы навсегда. Такова эта странная ситуация в сухом остатке. Но тогда в народных массах возникает вполне резонный вопрос.

А почему он вообще туда поперся, в эту Курскую область? Трудно было своего посланника Хинштейна просто вызвать на ковер? Да какие тут могут быть вопросы. Возможно, надоела кремлевская рутина. И захотелось что-нибудь такое отчебучить, чтобы все поняли, кто на этом пространстве главный. А заодно встряхнуть придворную пропаганду. И еще бывают иногда такие дни, когда отвага зашкаливает. И приходит простая мысль, что все возможно и нет никаких преград. А вот стая встречных беспилотников никак не предполагалась.

Прошло совсем немного времени, и этот информационный шарик лопнул. Легенда о героическом полете испарилась. Оказалось, что передвигался покоритель дронов на автомобиле. Куда доехал – неизвестно. И выяснилось кстати, что массивной тучи беспилотников не было в тот день. Зря подставили генерала.

И к тому же итоговая картинка этого беспримерного телепрорыва высочайшей вертушки в прифронтовой тыл оказалась унылой и далеко не впечатляющей. Какое-то там совещание, какие-то люди расселись в унылом помещении полукругом слева и справа от внезапного гостя. Волонтеры. Двое батюшек. Местные чиновники. А вдобавок - плохое освещение, микрофон никудышний. Журналист кремлевского пула потом расшифровал фонограмму этой сходки. Ничего необычного. Разве только один момент мог привлечь внимание своей наглой откровенностью. Путин снова заговорил о «санитарной зоне». О том, что следовало бы еще захватить. И тут рванулся вперед некий Павел Золотарев, недавно назначенный глава Глушковского района. И вот фрагмент той самой расшифровки.

« - Надо побольше! Хотя бы Сумы!.. И с вами, как с главнокомандующим, мы победим, это однозначно…

- Поэтому Александра Евсеича (Хинштейна) и выбрали, - согласился президент.- Он тоже все хочет: побольше, побольше!..

- Да, чтоб была побольше и Курская область, и Россия! – совершенно воодушевился Павел Золотарев.»

Какие люди! Это вам не сходнячок в начале девяностых. Они решают не участь владельца какого-то ларька в темном закоулке, а судьбы народов и стран. Пытаются передвигать границы и выстраивать новый порядок в мире. Только манеры у них все те же, из девяностых. А Трамп все еще пытается воспринимать кремлевского правителя как партнера в переговорах. Однако ничего из этого замысла не выходит. И не выйдет. Понадобится немало усилий и времени, чтобы понять простую истину: контакт невозможен. И никакая «сделка» тут не пройдет. Не те времена. И партнеры какие-то своеобычные.

В арсенале кремлевского правителя постоянная подмена смыслов. И невозможно понять, что он имеет в виду. Уже два года он настойчиво твердит о какой-то «санитарной зоне». Ему настойчиво пытаются втолковать, что в условиях реальной войны, когда ракеты и беспилотники долетают до Москвы, Елабуги, Капустина Яра и прочих целей в глубоком тылу, даже говорить об этом бессмысленно. Однако он упорно стоит на своем. А столь же одиозные «первопричины конфликта» - это что конкретно? Вполне возможно, что и этот криптоним может так и остаться нерасшифрованным.

Однако и загадочный гэбэшный ларчик открывается на удивление просто. Нет смысла докапываться до самых глубин. А тем более, сверять давние и поздние тексты правителя в бесплодных попытках понять его истинные намерения. Достаточно послушать кого-то из его соратников не самого близкого круга. Они давно усвоили самую суть замыслов своего шефа и усложнять или маскировать ее не намерены. Вот еще генерал, а вдобавок еще и член комитета по обороне государственной думы России – Виктор Соболев. Кому как не ему пришлось многократно обсуждать не только ход, но и стратегические планы этой войны, прикрытой на всякий случай скромной аббревиатурой СВО. И даже перед телекамерой он не считает нужным скрывать истинные цели своей страны и ее вождя. «Восстановление русского мира, создание единого союзного государства России, Украины и Белоруссии. Восстановление в рамках естественных его границ. Мы все – русские». Нет оснований предполагать, что он мог допустить в своих речах какое-то отклонение от генеральной линии кремлевских потуг. Негодовать и возмущаться можно бесконечно.

Только места для пресловутой «сделки» в этой четкой схеме нет.

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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