Минчанка пожаловалась, что водитель автобуса не открыл ей двери и оставил с детьми под дождем 1 28.05.2025, 14:13

2,962

иллюстративное фото

Камеры показали, кто был прав.

Жительница Минска пожаловалась, что водитель автобуса не открыл ей двери на остановке, где горожанка находилась с двумя детьми, при этом шел сильный дождь. После запроса в «Минсктранс» выяснилось, что водитель действовал согласно инструкции, рассказывает агентство «Минск-Новости».

Инцидент произошел около 17.20 22 мая на остановке «Театральный» в направлении станции Ждановичи. Речь об автобусе № 44. По словам минчанки, водитель отказался открыть дверь и поехал дальше.

После запроса в «Минсктранс» ситуация была тщательно изучена, просмотрены данные видеорегистратора, сообщила пресс-секретарь предприятия Елена Громыко.

— На основании материалов системы видеонаблюдения установлено, что водитель в полном объеме осуществил посадку пассажиров, находившихся на посадочной площадке остановочного пункта «Театральный». Согласно рабочей инструкции водитель закрыл двери после окончания высадки и посадки пассажиров, реализации билетной продукции пассажиру и объявления о закрытии дверей, убедившись в отсутствии препятствий для их закрытия. Автобус продолжил ожидание зеленого сигнала светофора. Время ожидания составило не более 20 секунд, — пояснила Громыко.

В момент начала движения автобуса, когда загорелся зеленый сигнал светофора, к автобусу подбегали мужчина, двое детей и женщина. Пункт 224 Правил автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных постановлением Совета министров от 30.06.2008 № 972, обязывает пассажира ожидать транспортное средство на посадочной площадке (при ее отсутствии — на тротуаре).

Согласно рабочей инструкции, водителю запрещается повторное открытие дверей после их закрытия. Кроме того, в конкретной ситуации водитель уже начинал движение на зеленый и переключил внимание на левое зеркало, чтобы безопасно отъехать от остановки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com