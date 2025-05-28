Беспилотный истребитель с украинским двигателем успешно прошел испытания 28.05.2025, 14:26

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Турецкая компания обнародовала эффектное видео.

Турецкий беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma успешно прошел испытания «агрессивным» маневрированием с использованием взлета с форсажем. Об этом сообщает компания Baykar, которая выступает разработчиком БпЛА.

Турецкая компания обнародовала эффектное видео, демонстрирующее последние достижения Kızılelma. Как в свою очередь сообщает Clash Report, речь идет о четвертом прототипе летательного аппарата. Информация о его испытаниях была обнародована в мае.

Известно, что он оснащен двигателем АI-322Ф от украинского ГП «Ивченко-Прогресс» (первые прототипы должны были быть оснащены двигателями АИ-25ТЛТ).

Турция также рассматривает альтернативные варианты силовой установки. Так, в марте прошлого года был успешно протестирован турбореактивный двигатель от турецкой Kale Group - TEI-TF6000.

Ve her zaman #KIZILELMA'ya devam! ✈️🚀🍎



And always toward the RED APPLE! ✈️🚀🍎



✅ Test Uçuşu | AB Kalkışlı Agresif Manevra Testi

✅ Test Flight | AB-Assisted Takeoff Aggressive Maneuver Test#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/19d64BtIUq — BAYKAR (@BaykarTech) May 28, 2025

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