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Беспилотный истребитель с украинским двигателем успешно прошел испытания

  • 28.05.2025, 14:26
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Беспилотный истребитель с украинским двигателем успешно прошел испытания

Турецкая компания обнародовала эффектное видео.

Турецкий беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma успешно прошел испытания «агрессивным» маневрированием с использованием взлета с форсажем. Об этом сообщает компания Baykar, которая выступает разработчиком БпЛА.

Турецкая компания обнародовала эффектное видео, демонстрирующее последние достижения Kızılelma. Как в свою очередь сообщает Clash Report, речь идет о четвертом прототипе летательного аппарата. Информация о его испытаниях была обнародована в мае.

Известно, что он оснащен двигателем АI-322Ф от украинского ГП «Ивченко-Прогресс» (первые прототипы должны были быть оснащены двигателями АИ-25ТЛТ).

Турция также рассматривает альтернативные варианты силовой установки. Так, в марте прошлого года был успешно протестирован турбореактивный двигатель от турецкой Kale Group - TEI-TF6000.

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