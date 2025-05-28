Беспилотный истребитель с украинским двигателем успешно прошел испытания
- 28.05.2025, 14:26
- 1,650
Турецкая компания обнародовала эффектное видео.
Турецкий беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma успешно прошел испытания «агрессивным» маневрированием с использованием взлета с форсажем. Об этом сообщает компания Baykar, которая выступает разработчиком БпЛА.
Турецкая компания обнародовала эффектное видео, демонстрирующее последние достижения Kızılelma. Как в свою очередь сообщает Clash Report, речь идет о четвертом прототипе летательного аппарата. Информация о его испытаниях была обнародована в мае.
Известно, что он оснащен двигателем АI-322Ф от украинского ГП «Ивченко-Прогресс» (первые прототипы должны были быть оснащены двигателями АИ-25ТЛТ).
Турция также рассматривает альтернативные варианты силовой установки. Так, в марте прошлого года был успешно протестирован турбореактивный двигатель от турецкой Kale Group - TEI-TF6000.
Ve her zaman #KIZILELMA'ya devam! ✈️🚀🍎— BAYKAR (@BaykarTech) May 28, 2025
And always toward the RED APPLE! ✈️🚀🍎
✅ Test Uçuşu | AB Kalkışlı Agresif Manevra Testi
✅ Test Flight | AB-Assisted Takeoff Aggressive Maneuver Test#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/19d64BtIUq