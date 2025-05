Беспилотный истребитель с украинским двигателем успешно прошел испытания

Ve her zaman #KIZILELMA'ya devam! ✈️🚀🍎



And always toward the RED APPLE! ✈️🚀🍎



✅ Test Uçuşu | AB Kalkışlı Agresif Manevra Testi

✅ Test Flight | AB-Assisted Takeoff Aggressive Maneuver Test#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/19d64BtIUq