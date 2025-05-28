Bloomberg: Санкции против России могут стать переломным моментом 28.05.2025, 14:45

И не только для Путина.

На фоне массированных ракетных и дроновых атак России по украинским городам, президент США Дональд Трамп признал, что простыми постами в Truth Social — вроде "Владимир, ХВАТИТ!" — мир в Украине не достичь, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org). После очередной волны ударов он заявил, что рассматривает введение новых санкций против России, назвав Путина «СУМАСШЕДШИМ».

Тем не менее реальные шаги пока не предприняты. Например, на днях министр финансов США заблокировал инициативу стран G7 по снижению потолка цен на российскую нефть, что снижает эффективность давления на Москву.

Украина отчаянно нуждается в поддержке США. Без нее страна рискует потерять шанс сохранить суверенитет. Европа, несмотря на усилия, не в состоянии обеспечить Киев необходимым объемом вооружений в настоящий момент. А без участия США даже самые жесткие санкции Евросоюза теряют силу.

В этом контексте Конгресс может сыграть решающую роль. В Сенате уже рассматривается двухпартийный законопроект о санкциях, предложенный сенаторами Линдси Грэмом (Республиканец, Южная Каролина) и Ричардом Блументалем (Демократ, Коннектикут), который поддержали более 80 сенаторов. Документ предполагает введение 500% тарифа на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ и уран, а также запрет на покупку российского госдолга.

Эксперты считают, что принятие этого закона может не только помочь Украине, но и восстановить утраченную за последние два десятилетия роль Конгресса в формировании внешней политики США. Поддержка населения также растет: по данным Gallup, 46% американцев хотят, чтобы США делали больше для Украины.

Если законопроект будет подписан — это станет сигналом как для Путина, так и для всего мира: Америка готова вновь использовать свою политическую силу для защиты мира и свободы.

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