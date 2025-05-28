Белоруска в Германии продала в Россию почти 200 автомобилей 28.05.2025, 14:52

В обход санкций.

В Германии против автодилеров, которые поставляют дорогие автомобили в Россию в обход санкций, возбуждено уже более 40 уголовных дел. Германская юстиция охотится на контрабандистов, пишет Deutsche Welle.

Так, 12 марта в Берлине и Баварии прошла спецоперация против 46-летней уроженки Беларуси, которая продала в РФ 192 автомобиля на общую сумму 21 млн евро.

В июне 2024 года за аналогичное преступление был задержан автодилер из города Бохум, в октябре — из Кенигсвинтера под Бонном.

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