закрыть
28 мая 2025, среда, 15:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Z-блогер рассказал о разгроме россиян на фронте

  • 28.05.2025, 15:03
Z-блогер рассказал о разгроме россиян на фронте

Из 200 человек выжили 32.

Z-блогер Павел Губарев опубликовал в своем Telegram-канале признание, которое снова подтверждает шокирующую реальность войны РФ против Украины: российские солдаты гибнут десятками и сотнями в плохо организованных и бессмысленных штурмах, пишет «Диалог».

Губарев рассказал историю бойца по имени Денис, который сначала чудом выжил, а потом погиб, выполняя ту же самую задачу повторно. Его подразделение было уничтожено почти в полном составе. Задачу они так и не выполнили.

Согласно сообщению Губарева, его знакомый доброволец Денис подписал контракт, прошел краткий курс подготовки и был отправлен на фронт. Спустя несколько недель он сообщил, что ему «очень повезло»: из группы в 200 человек после боевой задачи в живых остались только 32.

По словам Дениса, организация штурма была крайне слабой, а сама операция представляла собой прямой «мясной штурм», то есть бессмысленное наступление с огромными потерями.

Хуже всего, как признает сам Губарев, то, что через несколько дней Денис вновь был брошен на аналогичную задачу и погиб.

«Как выяснилось, он погиб, выполняя ту же задачу повторно», — написал Губарев.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота
Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота Владимир Халип
Новая фаза войны
Новая фаза войны Сергей Ауслендер
Переломное событие
Переломное событие Александр Морозов
Вопрос жизни и смерти
Вопрос жизни и смерти Леонид Невзлин