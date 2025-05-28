Z-блогер рассказал о разгроме россиян на фронте 28.05.2025, 15:03

Из 200 человек выжили 32.

Z-блогер Павел Губарев опубликовал в своем Telegram-канале признание, которое снова подтверждает шокирующую реальность войны РФ против Украины: российские солдаты гибнут десятками и сотнями в плохо организованных и бессмысленных штурмах, пишет «Диалог».

Губарев рассказал историю бойца по имени Денис, который сначала чудом выжил, а потом погиб, выполняя ту же самую задачу повторно. Его подразделение было уничтожено почти в полном составе. Задачу они так и не выполнили.

Согласно сообщению Губарева, его знакомый доброволец Денис подписал контракт, прошел краткий курс подготовки и был отправлен на фронт. Спустя несколько недель он сообщил, что ему «очень повезло»: из группы в 200 человек после боевой задачи в живых остались только 32.

По словам Дениса, организация штурма была крайне слабой, а сама операция представляла собой прямой «мясной штурм», то есть бессмысленное наступление с огромными потерями.

Хуже всего, как признает сам Губарев, то, что через несколько дней Денис вновь был брошен на аналогичную задачу и погиб.

«Как выяснилось, он погиб, выполняя ту же задачу повторно», — написал Губарев.

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