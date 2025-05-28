Синоптики рассказали, когда ждать +24°C.

Весна почти завершилась, тем не менее, майское солнце не порадовало белорусов своим теплом. Заключительная неделя последнего весеннего месяца дождливая, впрочем, есть места, где белорусы «отдохнут» от ливней, пишет «Телеграф».

В Telegram-канале о погоде «Метеовайб» написали, что «сейчас теплый фронт сместился чуть западнее столицы, до этого он долгое время был восточнее Минска, обеспечивая нас дождями и скандинавской прохладой». И поэтому в среду, 28 мая, температура выше и, по информации источника, «продолжает расти».

Впрочем, также 28 мая к Минску подойдет «очередная полоса осадков». «Но, судя по Минскому радару, они будут непродолжительными, а вслед за ними мы можем отдохнуть от дождя, температура продолжит расти и до конца дня даже возможны прояснения», — рассказали специалисты.

«Новые поставки влажного воздуха»

Они добавили, что в четверг, 29 мая, «ситуация изменится». «Циклон, который долго кружил над Молдовой и юго-западом Украины, начнет смещаться на юг нашей Республики. Поможет ему в этом струйное течение, которое хорошо прослеживается на высоте 400 гПа (7 км). Благодаря ему ждем новые поставки влажного воздуха с юга», — рассказали в Telegram-канале «Метеовайб».

По его информации, в четверг под влиянием фронтальных разделов циклона погода станет «более неустойчивой и теплой». На большей части Беларуси пройдут короткие грозовые дожди, местами — сильные ливни, возможен град и шквалистое усиление ветра до 15 м/с. По температуре «Метеовайб» озвучил такие данные: ночью — +11..+16°С, днем — +16..+23°С.

В Минске же будет немного холоднее: ночью — +12..+14°С, днем — +19..+21°С. В столице также не обойдется без дождей, а местами по городу возможны даже сильные ливни.

Погода от Белгидромета на 29-31 мая

По информации Белгидромета, на большей части Беларуси 29 мая пройдут дожди, в отдельных районах — сильные дожди и грозы. Ночью воздух прогреется до +11..+16°С, днем — до +17..+23°С.

Судя по данным карты системы «Метеопредупреждения», грозы в четверг будут во всех областях страны.

И в пятницу, 30 мая, как рассказали в Белгидромете, на большей части территории Республики пройдут дожди, в отдельных районах прогремят грозы. По температуре у синоптиков на эти сутки такая картина: максимальная ночью — +7..+14°С, максимальная днем — +15..+22°С.

В последнюю субботу мая, 31-го, тоже не обойдется без дождей, но кратковременных: ночью они пройдут местами, утром и днем — на большей части Беларуси. Белгидромет предупредил, что днем в отдельных районах возможны грозы. Ночью субботы столбик термометра покажет +7..+13°С, днем — от +16°С по северу до +24°С по юго-западу Беларуси.

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