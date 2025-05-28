«Повторяет путь СССР»: эксперт назвал сценарии для экономики РФ до конца года 2 28.05.2025, 15:27

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Российское правительство может залезть в карман к населению.

Сложности в российской экономике и новые вероятные ограничения со стороны ЕС и США могут заставить российские власти прибегнуть к непопулярным шагам, включая экспроприацию депозитов населения, как это было во времена СССР. Об этом говорится в статье УНИАН «500% иллюзий: решатся ли США и Европа нанести России сокрушительный удар».

Как рассказал изданию главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус, в случае, если будут введены новые американские санкции, негативные процессы в российской экономике ускорятся.

Он напоминает, что ЕС до сих пор получает 13% газа от РФ. А значит предложения американского сенатора Линдси Грэма о повышенных пошлинах для всех покупателей российской продукции затронут и Евросоюз, что ускорит дальнейший отказ блока от российских энергоресурсов. Что, в свою очередь, больно ударит по российской экономике, которой уже не хватает денег.

«Из-за этого «Газпром» планирует на 40% сократить свой офис. Также ожидается повышение цен на газ для россиян на 230%. Российское правительство пока не идет на эту идею, потому что она очень не понравится населению, но другим путем им найти деньги будет очень трудно», - говорит Ус.

По его словам, до конца года у РФ останется только три опции для быстрого пополнения бюджета.

«У них вообще сейчас выбор ограничен - поднять цены на коммуналку, сократить социальные расходы на пенсии и зарплату бюджетникам или экспроприировать 60 триллионов рублей с депозитов в банках», - отмечает эксперт.

Он считает, что другие варианты, как и повышение цен на газ для населения, крайне опасны для Кремля.

«Особенно действия по вкладам населения. Потому что это повторяет опыт СССР, когда государство так же украло сбережения людей на книжках. Поэтому, в том числе, мало кто тогда был против распада Союза. Это была «реформа Павлова» 1991 года, которая тоже стала основой для распада СССР», - заключает Ус.

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