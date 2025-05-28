«Сумма в евро превысила бесплатный лимит буквально на $100» 5 28.05.2025, 15:35

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Белорус решил хранить сбережения в евро, но попал в неочевидную ловушку.

Держать валюту на счете когда-то было самым простым безналичным вариантом — теперь в некоторых банках это платная услуга. Как правило, платить комиссию нужно, если клиент накопил пару десятков тысяч долларов. Читатель Onliner заметил: если хранить деньги в евро, то возникает неочевидная проблема.

«Превысил лимит буквально на 100 долларов»

Напомним, о какой комиссии вообще идет речь. Часть банков ввели ежемесячную комиссию за обслуживание валютных счетов физических лиц. Размер платы зависит от суммы на счете и может доходить до 12 тыс. рублей, но это для долларовых миллионеров. Обычно за сумму от 30 тыс. долларов в эквиваленте нужно заплатить 400−500 рублей в месяц.

Почему вводят комиссии? В Беларуси на основании постановления правления Национального банка № 781 от 30 декабря 2015 года существует так называемый ФОР (фонд обязательных резервов). Как это работает: банки должны держать средства на счете в Национальном банке в форме обязательного резерва — в размере 20% от суммы валютных остатков. Эти отчисления в ФОР банки делают в белорусских рублях.

Поэтому фактически лежащая на счете валюта для банка не бесплатна, а, наоборот, приносит затраты: она обходится банку в 20% от средней стоимости привлекаемых вкладов в белорусских рублях. Поэтому банки вводят комиссии, чтобы регулировать количество валютных остатков и оптимизировать свои расходы.

Мужчина уверяет: такие комиссии и правила банков — больная тема для тех, у кого деньги на счету не в долларах.

Он говорит, что уже достаточно долгое время хранит на счете в «Приорбанке» до 30 тыс. евро. С 1 апреля этого года банк снизил сумму, при которой надо платить комиссию, с 50 тыс. до 30 тыс. евро в эквиваленте. В эквиваленте — потому что правило касается также всех, кто хранит деньги в банке в евро, злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках и шведских кронах.

Белорус утверждает, что из-за снижения курса доллара его сумма в евро превысила бесплатный лимит буквально на 100 долларов.

— Очень обидно, что евро к доллару подрос, образовалось превышение в размере примерно 100 долларов, и мне начислили комиссию 500 рублей.

Выходом из этой ситуации могла бы стать привязка лимита не к доллару, а отдельно к каждой валюте — тогда можно было бы хранить в банке определенную сумму и не переживать из-за колебаний курсов валют, считает он.

На фоне этой ситуации мужчина раздумывает насчет альтернативных вариантов.

— В других банках даже минимальный процент за хранение дают. У меня привязка к «Приорбанку» была из-за зарплатного проекта плюс зачисление процентов по облигациям и счет депо. До этого был премиум-клиентом, но они изменили программу премиальности, и я перестал им считаться. Я клиент банка примерно 20 лет, но думаю, что сейчас не буду там обслуживаться.

Что говорят в банке

Журналисты обратились в «Приорбанк» и попросили прокомментировать, возможно ли установить суммарный среднедневной остаток для применения комиссии в евро, а не только в долларах и как определяют размер комиссии. Приводим ответ:

«Информация, касающаяся взаимодействия банка с клиентами, носит конфиденциальный характер. Однако считаем необходимым разъяснить некоторые нюансы введения сервисной платы за обслуживание валютных счетов.

„Приорбанк“ определяет и корректирует стратегию тарифной политики с учетом складывающейся экономической ситуации.

Понимая, что это существенное изменение в обслуживании, мы заранее и неоднократно информировали клиентов о введении платы, предлагая при этом альтернативные варианты размещения денежных средств. Кроме того, в открытом доступе размещен сборник тарифов и плат, в котором есть подробное разъяснение по определению базы для исчисления комиссии.

Также хотим напомнить, что в случае возникновения вопросов касательно условий обслуживания в „Приорбанке“ рекомендуем обращаться в контакт-центр либо любое удобное отделение. Мы всегда готовы детально проконсультировать и помочь найти оптимальное решение для комфортного обслуживания».

Какие комиссии сейчас в банках

Приводим комиссии за валютные счета, на которых хранятся крупные суммы. Отметим, что в некоторых банках могут брать плату, если по счету отсутствовали операции в течение нескольких месяцев, — детали о такой комиссии стоит уточнить в банке дополнительно.

В «Альфа-Банке» ежемесячное вознаграждение берется за ведение счетов в евро с суммарным среднедневным остатком, превышающим 330 тыс. белорусских рублей в эквиваленте.

Размер комиссии — 0,1% от суммы среднедневного остатка (но не менее 500 рублей и не более 3000 рублей). Плата ежемесячная, если на счетах в среднем за месяц сумма меньше, комиссия списываться не будет.

В «БНБ-Банке» комиссия за ведение счетов в иностранной валюте применяется, когда общая сумма на счетах или картах клиента превышает установленный лимит:

• для сумм от 20 тыс. до 30 тыс. долларов (включительно) в эквиваленте — комиссия 400 рублей;

• для сумм от 30 тыс. до 40 тыс. долларов (включительно) в эквиваленте — комиссия 750 рублей;

• для сумм более 40 тыс. долларов в эквиваленте — комиссия в размере 0,2% от суммы превышения, минимум 1000 рублей.

В «Нео Банк Азия», если в последний рабочий день месяца суммарный остаток по счетам в долларах и (или) евро превысит 220 тыс. белорусских рублей в эквиваленте, надо заплатить комиссию 0,2% от суммы превышения (но минимум 1000 рублей).

Сумма превышения рассчитывается как суммарный остаток по счетам в долларах США и (или) евро за вычетом 220 тыс. белорусских рублей в эквиваленте.

В «Приорбанке» действуют следующие комиссии за сервисное обслуживание валютных счетов клиентов:

• 500 рублей — для счетов с суммарным среднедневным остатком от 30 тыс. до 50 тыс. долларов включительно;

• 750 рублей — при сумме от 50 тыс. до 100 тыс. долларов включительно;

• 1500 рублей — при сумме от 100 тыс. до 200 тыс. долларов включительно;

• 2500 рублей — при сумме от 200 тыс. до 300 тыс. долларов включительно;

• 4500 рублей — при сумме от 300 тыс. до 500 тыс. долларов включительно;

• 9000 рублей — при сумме от 500 тыс. до 1 млн долларов включительно;

• 12 000 рублей — с остатком от 1 млн долларов и выше.

«Технобанк» берет комиссию за обслуживание расчетных (текущих) счетов в долларах/евро при наличии суммарного среднедневного остатка по всем счетам, который превышает 300 тыс. долларов / 300 тыс. евро.

С суммы превышения от 300 тыс. долларов / 300 тыс. евро до 500 тыс. долларов / 500 тыс. евро включительно комиссия составит 0,2% в месяц. С суммы превышения 500 тыс. долларов / 500 тыс. евро плата составит 0,3% в месяц.

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