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Дроны СБУ поразили под Москвой стратегическое предприятие «Радуга»

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  • 28.05.2025, 15:41
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Дроны СБУ поразили под Москвой стратегическое предприятие «Радуга»

Завод входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».

Этой ночью дальнобойные дроны Службы безопасности Украины устроили «хлопок» на стратегическом предприятии российского военно-промышленного комплекса (ВПК) - заводе «Радуга» им. Березняка», который расположен в г. Дубна в 130 км к северу от Москвы.

Как сообщили УНИАН источники в спецслужбе, во время атаки украинские дроны обошли ПВО, которая защищает российскую столицу, и попали по сборочному и снаряжальному цехам предприятия, на которых сейчас идет пожар.

По словам собеседника, завод входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» и производит крылатые ракеты различных классов: «воздух-воздух», «воздух-земля», «земля-земля». В том числе и ракеты Х-101/555, Х-69, Х-59МК, которыми РФ терроризирует население и гражданские объекты в Украине.

«СБУ продолжает с хирургической точностью попадать по ключевым предприятиям российского ВПК, чья продукция служит оружием в войне против Украины. Дроновые санкции от СБУ по технологическому тылу российской армии будут продолжаться и в дальнейшем», - отметил информированный источник в СБУ.

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