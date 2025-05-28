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В Беларуси запретили продавать российскую книгу для детей

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  • 28.05.2025, 15:45
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В Беларуси запретили продавать российскую книгу для детей

Что специалисты увидели в издании.

Государственный комитет по стандартизации (Гостандарт) Беларуси запретил ввозить в страну и продавать книжку «Три толстяка», выпущенную в Москве. В ведомстве рассказали, что специалисты увидели в издании, пишет «Телеграф».

Под запрет попала литературно-художественная книга для детей младшего школьного возраста «Три толстяка» торговой марки «Умка». Ее выпустило российское издательство «Высшая школа».

В белорусском Госстандарте утверждают, что издание не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», в частности пункту по безопасности издательской продукции.

«Пробел между словами в издательской продукции для дошкольного и младшего школьного возраста должен быть равен кеглю [размеру] шрифта», — пояснили в ведомстве. По их данным, в этой книжке кегль равен 4,51 мм, а пробел между словами — от 1,5 мм до 2 мм, то есть меньше.

Запрет на ввоз в Беларусь, продажу, а также распоряжение об изъятии с полок магазинов этой книги «Три толстяка» начнет действовать 30 мая.

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