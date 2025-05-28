Foreign Policy: США необходимо восстановить навыки ядерного сдерживания 28.05.2025, 15:49

Простое наращивание арсенала — не решение.

Соединённым Штатам следует срочно восстановить утерянные навыки ядерного сдерживания на фоне растущих угроз со стороны Китая, России и нестабильной поддержки союзников. Об этом говорится в новом аналитическом материале, посвящённом состоянию ядерной политики США, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

На протяжении десятилетий расширенное ядерное сдерживание США обеспечивало стабильность и сдерживало распространение ядерного оружия среди союзников. Однако сомнения в надёжности американских гарантий, особенно в условиях пересмотра союзнических обязательств администрацией президента США Дональда Трампа, подталкивают такие страны, как Япония, Южная Корея и Украина, к обсуждению собственных ядерных программ.

Авторы статьи утверждают, что простое наращивание арсенала — не решение. Куда важнее — возродить регулярные ядерные учения и отработку оперативного применения вооружений. Сегодня большинство платформ США не готовы к быстрой демонстрации силы, а сами учения практически не проводятся, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе.

Бомбардировщики и истребители двойного назначения могли бы стать эффективным инструментом сигнализации, но их техническое состояние и уровень подготовки вызывают опасения.

Эксперты призывают администрацию Трампа срочно разработать и начать реализацию новых ядерных сценариев совместно с командованиями STRATCOM, INDOPACOM и EUCOM. По их мнению, в условиях нарастающего риска ядерного кризиса США необходимо продемонстрировать союзникам и противникам готовность к решительным действиям.

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