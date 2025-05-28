Топ-6 эксклюзивных мест Беларуси, о которых знают лишь немногие 28.05.2025, 16:35

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В этим места редко доезжают туристы, а зря.

Экскурсии по Беларуси для многих ограничиваются стандартным маршрутом «Мир-Несвиж-Брестская крепость». Но ведь и кроме этих достопримечательностей есть столько всего. Рlanetabelarus.by рассказывает о достойных внимания эксклюзивных местах, о которых пока знают лишь немногие белорусы.

ПОЛУРАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ В ДЕРЕВНЕ ЖЕЛУДОК

Когда въезжаешь в деревню Желудок (ударение на третий слог), не ожидаешь вдруг увидеть большую, хоть и не самую старинную усадьбу. В этой деревне, в отличие от Несвижа или Мира, ничто не указывает на богатое прошлое. Хоть поселок известен с XIV века, помещики там жили достаточно скромно и тихо: в небольшом одноэтажном доме. Но в начале XX века Людвиг Святополк-Четвертинский решил возвести в Желудке шикарный дворец. Так появилась большая усадьба в стиле нео-барокко с парком, прудом и мельницей.

Усадьба принадлежала семье Святополк-Четвертинских до 1939 года, а потом она стала пристанищем военных. Сначала — немецких, когда там располагался военный госпиталь, потом — советских, когда дворец передали войсковой части.

Чем эта усадьба сегодня выделяется среди многих полуразрушенных дворцов по всей Беларуси? Она неплохо сохранилась. Красивая парадная лестница, эффектный фасад, огромные окна, плюс офицерское наследие в виде красной звезды на потолке и сцены для концертов военной части.

Усадьба выкуплена, но пока не отреставрирована. Вахтер пустит вас внутрь и можно будет в одиночестве пройтись по столетнему особняку, подивиться его архитектуре, погулять по саду и сделать шикарные снимки. Усадьба ведь на удивление фотогенична, не зря там регулярно снимают фильмы.

БЕЛОРУССКАЯ УЗКОКОЛЕЙКА

Для поклонников истории транспорта узкоколейные железные дороги — романтичный привет из прошлого. В Беларуси их сохранилось достаточно много, некоторые узкоколейки до сих пор используются, чтобы перевозить торф, а по некоторым с недавних пор возят туристов.

Чем отличается тур по узкоколейке от обычной поездки на поезде и почему это самый настоящий белорусский эксклюзив, который пока распробовали немногие?

Во-первых, вместо обычных широких рельсов вдаль уходят две тонкие линии, едва заметные в траве, а вместо обычного поезда по ним передвигается небольшой тепловоз с деревянным салоном и печкой-буржуйкой.

Во-вторых, экскурсия по узкоколейке проходит в безлюдных местах, чаще всего по лесам и пущам. Такие рельсы прокладывали в первую очередь для промышленных нужд. Поэтому во время экскурсии можно доехать до мест, куда самому никак не добраться, посмотреть на дикую природу и даже увидеть животных.

Прокатится с ветерком по узкоколейке можно в Беловежской пуще, на Полесье, возле Лиды, в Браславском районе и неподалеку от Минска. По пути много остановок, чтобы полюбоваться на самые красивые и интересные места и узнать о переработке торфа или об истории узкоколеек.

ЧАСОВНЯ-УСЫПАЛЬНИЦА ОЖЕШКО В ЗАКОЗЕЛИ

По дороге из Бреста в Пинск расположена небольшая деревня Закозель. Сегодня это агрогородок Дрогичинского района, где живет около 600 человек. Пару столетий назад — родовое гнездо представителей рода Ожешко, где они построили усадебный дом и заложили живописный парк. Знаменитая Элиза Ожешко тоже бывала в этом поместье, по легенде даже прятала там раненого генерала во время восстания 1863-ого.

Но все это осталось в прошлом. Настоящее поселка и род Ожешко связывает сохранившаяся часовня-усыпальница, построенная в 1849 году в неоготическом стиле. По рисункам Наполеона Орды видно, что раньше она могла восхитить любого своей легкостью и изяществом. Но и спустя полтора столетия, несмотря на осыпавшиеся стены и далеко не свежий вид, часовня притягивает к себе так, что не просто оторвать взгляд.

Вход в усыпальницу закрыт высокой решеткой, да и долгую прогулку там устроить негде, поэтому будем откровенны, ехать лишь ради усыпальницы так далеко — удел самых щепетильных туристов. Но ведь рядом Пинск, деревни с деревянными храмами и многочисленные красоты Полесья. Поэтому и старую неоготическую усыпальницу в Закозели обязательно стоит увидеть.

ГОЛУБАЯ КРИНИЦА У ДЕРЕВНИ КЛИНЫ

В Славгородском районе есть уникальная криница, которую часто называют Синим колодцем. Это самый большой родник в Беларуси, которому, к тому же, приписывают много чудодейственных свойств, но о котором не так много знают белорусы.

Снаружи родник выглядит как небольшое озерцо с синей, всегда холодной, но никогда не замерзающей водой. А под ним расположен кратер, глубиной примерно в 300 метров, откуда каждую секунду вырываются на поверхность 60 литров воды.

Голубую криницу издавна воспринимают как святое место.

14 августа к ней приезжают сотни паломников. Считается, что если три раза перейти родник или искупаться в его воде, которая, кстати, насыщена минералами, никакие болезни не смогут подступиться.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА ФРАНТИШКА БОГУШЕВИЧА В КУШЛЯНАХ

Если хочется съездить в красивое спокойное место, располагающее к неспешным прогулкам и глубоким размышлениям, стоит присмотреться к музеям-усадьбам белорусских писателей и поэтов. Они, определенно, знали, где искать вдохновение.

У Богушевичей еще с середины XVIII века было свое поместье возле деревни Кушляны на территории современного Сморгонского района. Уже на склоне лет Франтишек построил там новый деревянный дом и прожил в нем несколько лет.

Сегодня в красивой деревянной постройке открыт музей поэта. А расположен он в таком спокойном и живописном месте, что хочется сесть под деревом, посаженным самим поэтом, и перечитать «Дудку белорусскую».

ПЯТЫЙ ФОРТ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ

Если в самой Брестской крепости, в ее центральной части, все уже бывали и не раз, то о таинственном Пятом форте лишь говорят, но мало кто туда доезжает. Он расположен примерно в 10 километрах от самой Брестской крепости. Его возводили еще в 1870 годах, но позже еще несколько раз укрепляли.

В Первую мировую войну его заняли немецкие войска, позже здесь располагались склады польской армии. Форт пережил жестокий бой в июне 1941-го, и сейчас там создают Музей фортификации и вооружения. Сегодня можно побродить по темным туннелям форта, посмотреть на мощь его стен, разобраться, как он был устроен и представить жилые казематы мощного кирпичного форта, обнесенного высоким земляным валом.

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