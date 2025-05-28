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Войцех Щенсны окончательно принял решение о будущем в «Барселоне»

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  • 28.05.2025, 16:08
Войцех Щенсны окончательно принял решение о будущем в «Барселоне»

В ближайшие дни ожидается завершение всех формальностей.

Польский голкипер Войцех Щенсны присоединился к испанской «Барселоне» в октябре 2024 года в связи с тяжелой травмой основного вратаря команды Марка-Андре тер Штегена. Первоначально его контракт был рассчитан до конца того сезона.

С самого начала многие считали, что Щенсны будет выполнять роль запасного вратаря, однако он не только сумел завоевать доверие тренера Ханса-Дитера Флика, но и закрепился в основном составе каталонского клуба.

Как сообщает meczyki со ссылкой на журналиста Петра Козмински, Щенсны уже принял решение остаться в стане «сине-гранатовых». Согласно информации, поляк готов подписать новый двухлетний контракт с «Барселоной». В ближайшие дни ожидается завершение всех формальностей по оформлению соглашения.

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