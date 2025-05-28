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WSJ: Хрупкая конструкция Путина на грани

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  • 28.05.2025, 16:20
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WSJ: Хрупкая конструкция Путина на грани

Россия может столкнуться с серьезной экономической и социальной дестабилизацией.

Россия все глубже погружается в военную экономику, и теперь возможное завершение войны в Украине несет риски для страны. Путин перестроил экономику под нужды затяжного конфликта: производство оружия переведено на круглосуточный режим, а армии предлагают рекордные выплаты за службу, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты предупреждают: мир может подорвать эту хрупкую конструкцию. При прекращении боевых действий сотни тысяч контрактников вернутся домой, а демобилизация на фоне сокращения расходов может вызвать социальное напряжение. Исторические параллели с послевоенным СССР, где Сталин видел в ветеранах угрозу, вызывают беспокойство и сегодня.

Сокращение военных заказов приведет к массовым увольнениям в оборонной промышленности, которая обеспечивала стабильный рост доходов. Одновременно гражданская экономика страдает от нехватки рабочей силы и роста цен — даже на базовые продукты. Планы по экспорту избыточного вооружения также под вопросом: Россия теряет рынки, уступая конкурентам в Азии и Африке.

«Без войны невозможно оправдать такие расходы на оборону», — отмечает военный аналитик Руслан Пухов. Если государство не сумеет грамотно свернуть военное стимулирование, Россия может столкнуться с серьезной экономической и социальной дестабилизацией.

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