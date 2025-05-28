Белоруска показала, какой набор дают пассажирам в бизнес-классе Belavia 3 28.05.2025, 16:29

1,612

Оценили не все.

Белоруска Светлана показала в TikTok, как выглядит набор, который авиакомпания Belavia предоставляет пассажирам бизнес-класса. Оценили не все, пишет citydog.io.

На видео девушка продемонстрировала фирменную серо-синюю косметичку Belavia с тревел-набором внутри. Там оказались шариковая ручка, носки, расческа, зубная щетка и мини-версия зубной пасты Splat, маска для сна, ложка для обуви и беруши.

Комментаторы, кажется, набор оценили не слишком высоко. Более того, как выяснилось, во многих авиакомпаниях подобный комплект и вовсе выдают в экономе – от Emirates до Hainan Airlines и даже «Аэрофлота».

Кроме того, пользователи считают, что половина вещей и вовсе бесполезна, а за такую переплату в бизнесе, который «отличается только шторкой и отдельным туалетом, и то не всегда», хотелось бы получить набор получше.

К слову, вот такой обзор бизнес-класса Belavia как-то выкладывала в своем инстаграме: посмотрите, как это выглядит.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com