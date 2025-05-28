Для белорусов, планирующих отдых в Литве, появилась хорошая новость 1 28.05.2025, 16:57

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иллюстративное фото

Возвращается поезд до моря – в продаже появились билеты.

Пассажирский перевозчик LTG Link летом приглашает ездить в Палангу на поезде, дорога из Вильнюса займет около 4 часов. В этом году экспресс начинает курсировать с 6 июня, билеты уже появились в продаже, пишет Delfi .

Поезд на море согласован с автобусами, которые от железнодорожной станции везут пассажиров на литовское взморье. На Кретингском автовокзале пассажиров заберет специальный автобус и доставит их в Палангу. Цена на билеты будет такой же, как в прошлом году – во втором классе 27,2 евро. LTG Link сообщает о скидках для семей с детьми – в выходные и праздничные дни билеты будут на 50% дешевле.

«Ежегодно услугами этого экспресса пользуется около 5000 пассажиров, это один из самых популярных маршрутов. Билеты обычно распродают за неделю до отъезда, поэтому рекомендую планировать поездки заранее», – сказала глава LTG Link Кристина Мейде.

Экспресс будет курсировать до 31 августа. Поезда будут выезжать из Вильнюса в пятницу в 15:03 ч. и в субботу в 8:40 ч. Поездки назад запланированы на воскресенье: выезд из Паланги в 18:50 ч., в Вильнюс поезд придет в 23:25 ч.

Расписание будет корректироваться с учетом выходных на Ивана Купалу (Йонинес) и Успение Богородицы (Жолинес).

В поезде можно перевозить домашних животных, большой багаж и велосипеды.

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