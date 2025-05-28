Opera анонсировала новый браузер с привлекательной функцией 3 28.05.2025, 17:08

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Он будет использовать ИИ для выполнения различных задач.

Компания Opera во вторник анонсировала новый браузер под названием Opera Neon, который будет сосредоточен на использовании ИИ для выполнения различных задач: от онлайн-шопинга и заполнения форм до создания сайтов и игр, пишет Tech Crunch (перевод — сайт Charter97.org).

Пока что доступ к браузеру осуществляется по списку ожидания, а после официального релиза пользователям придется оформить подписку — цена пока не объявлена.

В Opera Neon есть три новые кнопки на боковой панели: Chat, Do и Make. Через Chat пользователи могут общаться с чат-ботом, искать информацию в интернете и получать ответы на вопросы прямо во время просмотра страниц.

Кнопка Do активирует браузерного ИИ-агента Browser Operator, который умеет выполнять такие задачи, как заполнение форм или бронирование путевок непосредственно в браузере.

Особое внимание привлекает функция Make — с ее помощью можно создавать игры, веб-сайты, фрагменты кода и отчеты по текстовым запросам. Эти процессы происходят в облачном виртуальном окружении, что позволяет работать с задачами даже офлайн и одновременно запускать несколько операций.

Несмотря на многообещающие возможности, стоит отметить, что подобные ИИ-приложения часто не соответствуют ожиданиям. Кроме Opera, над браузерами с ИИ-агентами работают и другие компании, включая Google они также разрабатывают умные браузеры для помощи пользователям.

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