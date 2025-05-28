закрыть
28 мая 2025, среда, 18:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Opera анонсировала новый браузер с привлекательной функцией

3
  • 28.05.2025, 17:08
  • 1,902
Opera анонсировала новый браузер с привлекательной функцией

Он будет использовать ИИ для выполнения различных задач.

Компания Opera во вторник анонсировала новый браузер под названием Opera Neon, который будет сосредоточен на использовании ИИ для выполнения различных задач: от онлайн-шопинга и заполнения форм до создания сайтов и игр, пишет Tech Crunch (перевод — сайт Charter97.org).

Пока что доступ к браузеру осуществляется по списку ожидания, а после официального релиза пользователям придется оформить подписку — цена пока не объявлена.

В Opera Neon есть три новые кнопки на боковой панели: Chat, Do и Make. Через Chat пользователи могут общаться с чат-ботом, искать информацию в интернете и получать ответы на вопросы прямо во время просмотра страниц.

Кнопка Do активирует браузерного ИИ-агента Browser Operator, который умеет выполнять такие задачи, как заполнение форм или бронирование путевок непосредственно в браузере.

Особое внимание привлекает функция Make — с ее помощью можно создавать игры, веб-сайты, фрагменты кода и отчеты по текстовым запросам. Эти процессы происходят в облачном виртуальном окружении, что позволяет работать с задачами даже офлайн и одновременно запускать несколько операций.

Несмотря на многообещающие возможности, стоит отметить, что подобные ИИ-приложения часто не соответствуют ожиданиям. Кроме Opera, над браузерами с ИИ-агентами работают и другие компании, включая Google они также разрабатывают умные браузеры для помощи пользователям.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота
Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота Владимир Халип
Новая фаза войны
Новая фаза войны Сергей Ауслендер
Переломное событие
Переломное событие Александр Морозов
Вопрос жизни и смерти
Вопрос жизни и смерти Леонид Невзлин