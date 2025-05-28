«Настоящая сила - это умение оставаться верным себе и своей родной земле!» 3 28.05.2025, 17:14

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Александр Усик

Усик обратился к украинцам с важным заявлением.

Российские спецслужбы продолжают нацеливаться на украинских подростков, пытаясь превратить их в орудие террора. И Александр Усик призывает молодежь не поддаваться на манипуляции врага и быть бдительными.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение боксера, которое он опубликовал в своем Instagram.

Что сказал Усик молодым украинцам

Боксер обратил внимание на информационную кампанию «Спали ФСБшника», в рамках которой СБУ и Национальная полиция провели онлайн-урок для школьников со всей Украины.

Детям дали четкие советы, как распознать вербовщиков и не попасть в смертельную ловушку.

«Враг заваливает молодежь предложениями «легкой подработки» - сфотографировать военный объект, поджечь авто ВСУ. Часто - «просто» принести сумку со взрывчаткой в ТЦК. А потом - взрывают «курьера»! Не дайте россиянам сделать из вас террористов-смертников! Сразу сообщайте СБУ и Нацпол о попытках завербовать вас для терактов и диверсий», - говорится в сообщении.

Усик также напомнил подросткам, что «быть крутым - это иметь голову на плечах».

«А настоящая сила - это умение оставаться верным себе и своей родной земле!» - резюмировал он.

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