Еврокомиссар по внутренним делам и миграции поддержал иск Литвы против режима Лукашенко

Еврокомиссар по внутренним делам и миграции поддержал иск Литвы против режима Лукашенко1
- 28.05.2025, 17:22
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Этот иск может иметь значение и для рассмотрения дел в Европейском суде по правам человека.
Во время визита в Литву еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер высказал поддержку иску Литвы против Беларуси из-за миграционного кризиса, который был организован режимом Александра Лукашенко, пишет LRT.
Магнус Бруннер заявил, что полностью поддерживает действия Литвы и других стран Евросоюза по вопросам возврата расходов, а также решение Литвы обратиться в Международный суд. Этот иск, по мнению Министерства юстиции Литвы, может иметь значение и для рассмотрения дел в Европейском суде по правам человека.
На прошлой неделе Литва вместе с восемью другими странами ЕС опубликовала открытое обращение, в котором призвала пересмотреть подходы к толкованию Европейской конвенции по правам человека, особенно в области миграции. Бруннер также поддержал это обращение, подчеркивая необходимость адаптации правовых инструментов к современным вызовам.
Он отметил, что Еврокомиссия стремится поддерживать страны-участников через реализацию нового миграционного пакта, создание системы возврата мигрантов и концепцию «безопасной третьей страны».