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Мерц: Наши министры обороны сегодня подпишут меморандум о взаимопонимании

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  • 28.05.2025, 17:25
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Мерц: Наши министры обороны сегодня подпишут меморандум о взаимопонимании
Фридрих Мерц

Германия и Украина начнут совместное производство оружия дальнего действия.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду, 28 мая 2025 года, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин объявил о начале сотрудничества между двумя странами в разработке и производстве новых вооружений дальнего действия, способных поражать цели на территории России, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

«Наши министры обороны сегодня подпишут меморандум о взаимопонимании, касающийся закупки систем оружия дальнего действия, произведенных в Украине», — заявил Мерц на совместной пресс-конференции с Зеленским. Канцлер не уточнил, какие именно производители будут задействованы в проекте.

Мерц подчеркнул, что новые вооружения не будут иметь ограничений по дальности действия, что позволит Украине «полностью защищать себя, в том числе нанося удары по военным объектам за пределами своей территории».

Производство оружия, по словам канцлера, может осуществляться как на территории Украины, так и в Германии. «Мы не будем раскрывать дополнительные детали заранее», — добавил он.

Мерц назвал этот проект «началом новой формы военно-промышленного сотрудничества между нашими странами, которое обладает большим потенциалом».

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