В Гродно водители показали чудеса самоорганизации и взаимопомощи 4 28.05.2025, 17:31

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Пришлось проявить навыки действия в экстренной ситуации.

В Гродно участникам дорожного движения предоставился случай проявить навыки действия в экстренной ситуации.

На улице Белые Росы в районе заправки прямо на ходу загорелся Volkswagen.

Водитель успел выскочить из машины, и, кажется, он немного растерялся. Но, к счастью, очевидцы четко и слаженно сработали. Видео происходившего поделилась с NewGrodno.by читательница портала.

Сразу несколько других водителей подбежали к авто. Судя по видео, понадобились четыре-пять огнетушителей, чтобы сбить пламя.

Все заняло считаные секунды. Впрочем, если бы не вмешательство неравнодушных людей, то легковушка бы наверняка сгорела. Огонь в таких пожарах распространяется мгновенно.

На место также выезжали спасатели. По имеющейся информации, люди не пострадали.

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