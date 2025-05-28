В Гродно водители показали чудеса самоорганизации и взаимопомощи

В Гродно водители показали чудеса самоорганизации и взаимопомощи4
- 28.05.2025, 17:31
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Пришлось проявить навыки действия в экстренной ситуации.
В Гродно участникам дорожного движения предоставился случай проявить навыки действия в экстренной ситуации.
На улице Белые Росы в районе заправки прямо на ходу загорелся Volkswagen.
Водитель успел выскочить из машины, и, кажется, он немного растерялся. Но, к счастью, очевидцы четко и слаженно сработали. Видео происходившего поделилась с NewGrodno.by читательница портала.
Сразу несколько других водителей подбежали к авто. Судя по видео, понадобились четыре-пять огнетушителей, чтобы сбить пламя.
Все заняло считаные секунды. Впрочем, если бы не вмешательство неравнодушных людей, то легковушка бы наверняка сгорела. Огонь в таких пожарах распространяется мгновенно.
На место также выезжали спасатели. По имеющейся информации, люди не пострадали.