В одном из американских штатов разрешили использовать золото и серебро для оплаты товаров 1 28.05.2025, 17:44

Законопроект также предусматривает освобождение от налога при определенных условиях.

Губернатор Флориды Рон Десантис подписал законопроект, который признает золото и серебро законным платежным средством. Теперь жители штата смогут использованию эти металлы в платежных операциях.

Издание Business Insider пишет, что документ запускает процесс, позволяющий правительству или частным организациям добровольно принимать золото и серебро в качестве формы оплаты долгов. Законопроект также предусматривает освобождение от налога с продаж при покупке драгоценных металлов, если они отвечают требованиям чистоты или если сумма продажи золота или серебра превышает 500 долларов.

Закон вступит в силу 1 июля 2026 года, если законодательное собрание Флориды до этого времени не утвердит правила реализации законопроекта.

По словам Десантиса, этот шаг призван обеспечить финансовый суверенитет штата.

«Флорида твердо стоит за свободу, экономическое самоопределение и сопротивление чрезмерному влиянию правительства. Но слишком долго устаревшие правила и ненужные налоги с продаж делали нецелесообразным выход жителей Флориды на рынок золота и серебра», - заявил губернатор.

Законопроект Флориды гласит, что золотые монеты должны иметь чистоту 99,5%, а серебряные - 99,9%, чтобы быть признанными законным платежным средством. Также на монетах должны быть проставлены вес и чистота.

Правительственные организации также могут принимать золото или серебро, но только в форме электронного перевода, говорится в документе.

Флорида не первый штат, который признал драгоценные металлы платежным средством. Штат Юта в 2011 году принял закон о признании золота и серебра законным платежным средством и освобождении монет от налогов штата.

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