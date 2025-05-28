Президент Финляндии: Путин катастрофически недооценил украинскую армию

Президент Финляндии: Путин катастрофически недооценил украинскую армию1
- 28.05.2025, 17:55
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Это один из крупнейших провалов в современной военной истории.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что вторжение России в Украину стало одной из крупнейших стратегических и тактических ошибок в современной военной истории. В интервью CNN он подчеркнул, что Москва серьезно недооценила боеспособность Украины, переоценила свою армию и недооценила сплоченность Запада, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).
По словам Стубба, Финляндия сохраняет спокойствие на фоне наращивания российских войск у границы, но внимательно следит за ситуацией.
«Мы все контролируем. Россия всегда имела базы у нашей границы, это обычная активность», — сказал он.
Финляндия стала 31-м членом НАТО в 2023 году, после начала войны в Украине. Вместе со Швецией страна подала заявку, сославшись на угрозу со стороны России. Вступление в альянс фактически удвоило сухопутную границу НАТО с Россией — она составляет 1340 км.
Стубб отметил, что Финляндия располагает одной из самых мощных армий в Европе, с резервом до 900 тысяч человек благодаря обязательной военной службе, а также закупила 64 новейших истребителя F-35.
«Если бы не нападение на Украину, Финляндия бы не вступила в НАТО. Путин получил противоположный результат от того, чего добивался», — добавил президент Финляндии.