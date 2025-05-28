В России вынесли приговор женщине, державшей в рабстве шестерых белорусов 2 28.05.2025, 18:03

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Она проведет за решеткой лишь около четырех месяцев.

Суд в России вынес приговор женщине по имени Наталья, которая удерживала в трудовом рабстве шестерых граждан Беларуси. Об этом сообщает волонтерская организация «Альтернатива», которая помогала в освобождении пострадавших.

По версии следствия, женщина отбирала у людей документы и телефоны, удерживала их силой и психологическим давлением, заставляя просить милостыню. Каждому из них она выдавала таблички с просьбами о помощи и ежедневно забирала заработанные деньги — от 5 до 10 тысяч рублей с человека.

Дело раскрылось случайно. В апреле 2024 года в Подольске одна из прохожих разговорилась с мужчиной, просившим милостыню, и узнала, что он делает это против своей воли. Она обратилась на горячую линию «Альтернативы». После обращения началась проверка, в ходе которой у Натальи нашли паспорта, мобильные телефоны, банковские карты и деньги, изъятые у жертв.

Сама обвиняемая полностью признала вину. Суд назначил ей 1 год и 10 месяцев лишения свободы. С учетом времени, проведенного в СИЗО, Наталья проведет за решеткой еще около четырех месяцев.

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