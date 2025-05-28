Канцлер Германии: Берлин сделает все возможное, чтобы не допустить запуск «Северного потока-2» 2 28.05.2025, 18:06

США и Россия обсуждали запуск «Северного потока-2» во время переговоров.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин сделает все возможное, чтобы поврежденный газопровод «Северный поток-2» не возобновил поставки российского газа в Европу. Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

«Мы продолжим усиливать давление на Россию», — отметил Мерц. — «В этом контексте мы сделаем все, чтобы «Северный поток-2» не был вновь введен в эксплуатацию».

Газопровод был поврежден в результате подводных взрывов в сентябре 2022 года, которые западные страны назвали актом саботажа. Взрывы уничтожили одну из ниток «Северного потока-2» и обе ветки его «сестры» — «Северного потока-1».

Хотя «Северный поток-2» так и не начал работать, «Северный поток-1» долгое время поставлял в Европу дешевый российский газ через Германию. Критики проекта утверждали, что он сделал Европу чрезмерно зависимой от ископаемого топлива из России.

Ранее СМИ сообщали, что идея возобновления работы «Северного потока-2» обсуждалась в рамках переговоров между США и Россией по завершению войны в Украине. Некоторые немецкие политики также ранее выражали осторожную поддержку возобновлению поставок.

Тем временем председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовит новый пакет санкций, включающий меры против «Северного потока-1» и «Северного потока-2», чтобы предотвратить любые попытки их перезапуска.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com