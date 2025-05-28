Канцлер Германии: Берлин сделает все возможное, чтобы не допустить запуск «Северного потока-2»2
- 28.05.2025, 18:06
США и Россия обсуждали запуск «Северного потока-2» во время переговоров.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин сделает все возможное, чтобы поврежденный газопровод «Северный поток-2» не возобновил поставки российского газа в Европу. Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).
«Мы продолжим усиливать давление на Россию», — отметил Мерц. — «В этом контексте мы сделаем все, чтобы «Северный поток-2» не был вновь введен в эксплуатацию».
Газопровод был поврежден в результате подводных взрывов в сентябре 2022 года, которые западные страны назвали актом саботажа. Взрывы уничтожили одну из ниток «Северного потока-2» и обе ветки его «сестры» — «Северного потока-1».
Хотя «Северный поток-2» так и не начал работать, «Северный поток-1» долгое время поставлял в Европу дешевый российский газ через Германию. Критики проекта утверждали, что он сделал Европу чрезмерно зависимой от ископаемого топлива из России.
Ранее СМИ сообщали, что идея возобновления работы «Северного потока-2» обсуждалась в рамках переговоров между США и Россией по завершению войны в Украине. Некоторые немецкие политики также ранее выражали осторожную поддержку возобновлению поставок.
Тем временем председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовит новый пакет санкций, включающий меры против «Северного потока-1» и «Северного потока-2», чтобы предотвратить любые попытки их перезапуска.