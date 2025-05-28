«Не могла глотать, ноги-руки не слушались» 2 28.05.2025, 18:18

Белоруски попали в больницу после уколов ботокса.

Две белоруски рассказали журналистам очень похожие истории: после инъекций ботулотоксина (в народе ботокс) женщин стали беспокоить тревожные симптомы. «Я не могла поднять голову с подушки, не могла нормально глотать», — сообщила Татьяна. «У меня сильно болели мышцы, а в какой-то момент стало сложно дышать, сын вызвал скорую», — такими воспоминаниями делится Инна. Обе белоруски ходили на процедуру к одному и тому же специалисту, который принимает в Осиповичах на дому. «Уколы красоты» женщины сделали в середине апреля, а с последствиями борются до сих пор, пришлось даже полежать в больнице под капельницами, пишет «Онлайнер».

Хотела сделать «межбровку», а уколола все лицо

Татьяне 42 года. Где-то раз в год белоруска бывает у косметолога, где колет в лоб ботулотоксин (препарат, с помощью которого можно блокировать нервно-мышечную передачу и таким образом устранять мимические морщины).

Конкретно у этого специалиста «на дому» Татьяна бывала несколько раз — раньше все проходило гладко. Но последнюю процедуру женщина запомнит надолго.

— Я хотела уколоть препарат только в лоб, но там же, как всегда, тебя уговаривают: а давай здесь сделаем и здесь. В итоге она уколола мне «межбровку», вокруг губ и где-то еще, где челюсти. А потом еще предложила какой-то коктейль с ботоксом — прошлась по шее и под глазами. Говорит, давай уберем у тебя эти «кольца Венеры на шее» (горизонтальные складки. — Прим. ред.), будет красиво. Ну, я и согласилась.

Так Татьяна выглядит с макияжем в обычной жизни (слева) и после инъекций ботокса в апреле (справа). Фото из личного архива

За все уколы Татьяне насчитали 460 рублей, но в день процедуры она заплатила только 160. Остальное можно было отдать позже — такая «рассрочка» и прельщала клиентку в косметологии на дому.

— Я знала, что у нее [косметолога] нет высшего образования. Это, конечно, немного смущало. И в этот раз я даже собиралась поехать в Минск, сделать уколы у врача. Но все как-то не складывалось: то ребенок заболеет, то я. Поэтому я снова пошла к этой девушке в Осиповичах.

На процедуру Татьяна сходила 15 апреля — и где-то дней через пять почувствовала странные симптомы.

— Все началось с того, что у меня стало двоиться в глазах, кружилась голова. Я не могла понять, что со мной, измерила давление. Потом заметила, что не могу поднять голову с подушки, — сейчас понимаю, что это так сильно ослабли мышцы. Мне стало сложно глотать — я не могла есть ничего твердого, плотного. Я ей писала (косметологу. — Прим. ред.), спрашивала, что со мной. Она мне говорила, что это нормально.

Двадцать шестого апреля Татьяна обратилась за помощью в поликлинику — говорит, ее хотели положить в больницу, но пациентка написала отказ.

— У нас на работе впереди было пять-шесть выходных, поэтому я решила все-таки побыть дома. Но мне было очень плохо: глотать не могла, даже рот открывала с трудом. Звонила знакомым врачам и косметологам — никто не знал, что со мной делать. В поликлинике мне кололи уколы: гормоны, витамины группы B. Та девушка-косметолог тоже привозила мне таблетки (которые улучшают нервно-мышечную передачу. — Прим. ред.). Еще она пару раз возила меня к себе на RF-лифтинг: говорила, что процедура помогает быстрому выводу ботулотоксина. Потом еще передала мне 1000 рублей, чтобы я съездила в Минск к кому-нибудь на консультацию. И я ездила к врачам, делала плазму, уколы.

Так прошли две недели, но потом Татьяна резко почувствовала себя хуже.

— Я просто не смогла подняться утром, лежала. Не было сил, мышцы ватные, руки тяжело поднимать. Когда встала, хотела отломать шоколадку, но не смогла — такая слабость в руках была. Я уже и разговаривать толком не могла, — вспоминает тот период Татьяна.

К тому моменту на связь с ней вышла другая пострадавшая после процедура у косметолога — Инна. Она уже успела полежать в больнице и рекомендовала «подруге по несчастью» тоже обратиться к проверенным врачам в минскую «пятерку». Шестнадцатого мая Татьяну положили в больницу, где лечили капельницами и барокамерой. Выписали спустя неделю.

Лечение женщине помогло — теперь Татьяна может нормально есть, руки больше не ощущаются ватными. Только речь до конца не восстановилась, все еще «заторможенная». В 5-й больнице женщине поставили следующий диагноз: миастеническая реакция, вероятно, ассоциированная инъекций ботулинического токсина типа A. Для понимания: миастения — это заболевание, которое приводит к слабости мышц из-за нарушения нервно-мышечной передачи.

— Что вам говорили врачи? Это могла быть какая-то индивидуальная реакция на препарат?

— Точно ничего не говорили… Дело в том, что я не одна такая, мы знаем о трех пострадавших. Сама косметолог изначально говорила так: «Это пришел новый препарат, видимо, я тебе передозировку сделала. Там еще нескольким людям плохо — ну ничего, отколем». А потом, через пару дней, она уже передумала. Сказала, что это «индивидуальная реакция организма, а всем остальным уже хорошо». И еще добавила: «Ну потерпи месяц-полтора, потом будешь красивая». Ну где такое бывает, что ты идешь к косметологу и потом терпишь месяц-два?

— Вы собираетесь с этим что-то делать?

— Да, будем писать [обращения], а то ведь она и дальше будет делать [уколы] девочкам.

— А себя в этой ситуации не вините?

— Да, немного виню: я же знала, что у нее нет высшего образования. Меня это с самого начало останавливало: почему я буду на нее жаловаться, сама же виновата. А потом, когда становилось все хуже и хуже, когда все планы полетели (Татьяна пропустила день рождения и поездку в Москву на подачу на визу. — Прим. ред.), я поняла, что так просто это оставлять нельзя.

Сначала ходила на депиляцию, а потом решилась подколоть лицо

Инна тоже сделала неудачный ботокс у косметолога в Осиповичах. Вообще, «уколами красоты» женщина балуется уже лет десять (сейчас ей 50). Свое лицо «специалисту на дому» она долгое время не доверяла, изначально ходила к ней только на депиляцию.

— А потом как-то сделала у нее биоревитализацию — вроде бы неплохо. Потом чуть подколола глазки — тоже все хорошо. Мы с ней расслабляли жевательные мышцы, и шею тоже она мне раньше колола. Иногда были неприятные симптомы: например, когда голову приходилось поднимать с подушки руками. Но, знаете, это не влияло на мой образ жизни… Хотя такого не должно быть, сейчас я это понимаю.

До и после инъекций ботулотоксина в апреле 2025 года. Фото из личного архива

— А как быстро проходили такие симптомы раньше?

— Приходилось терпеть месяца два с половиной. Еще в прошлом году был момент, когда после ботокса у меня была кривая губа. Я тогда, конечно, нервничала, очень переживала, обращалась к другим мастерам. Дети мне говорили: «Мама, да не ходи ты к ней больше». Но я все равно почему-то пошла… Мы с ней хорошо общались, вроде как доверие было к человеку.

— Это намного дешевле, чем в клинике?

— Ну да, дешевле — естественно, это подкупает. Мы все понимаем, какие у нас финансовые возможности…

Семнадцатого апреля Инна в очередной раз сделала инъекции ботулотоксина. Как и в предыдущей истории, женщине вводили новый препарат (раньше ей такой не кололи). Собеседница уверяет, что об этом ее не предупреждали. Единственное, что смутило, — это что в конце процедуры был озвучен более высокий ценник — 540 рублей.

— У меня раньше выходило 340, это потолок. Она говорит: «Сегодня больше единиц — 480», — назвала мне такую цифру. Хотя я изначально предупредила ее: давай без фанатизма, у меня скоро день рождения и поездка в Турцию планируется 20 мая, надо аккуратно.

— Но вы же согласовали перед процедурой, куда будете колоть препарат?

— Ну да, конечно. Она колола мне «межбровку», брови, потом чуть-чуть верхнее веко, нижнее веко, нос — какие-то там точки, потом верхняя губа, вот эти мышцы, которые опускают уголки рта, подбородок, все жевательные мышцы, подъязычная часть — туда много было уколото (чтобы не было второго подбородка). И шея — четыре вот этих тяжа (вертикальные складки. — Прим. ред.).

Инна говорит, что подкалывала лицо и шею по такой схеме и раньше, поэтому, кроме цены, ее ничего не насторожило. Как и в предыдущей истории, спустя несколько дней женщину начала беспокоить сильнейшая слабость. На пятые-шестые сутки стало тяжело глотать. Симптоматика была очень похожая.

— В один из дней я проснулась утром из-за того, что вся мокрая. Меня это очень сильно испугало. Измерила температуру — она была 35. Стали очень сильно болеть мышцы. Речь была несвязная, я еле произносила слова, как люди после инсульта. Я ей [косметологу] пишу: мне очень плохо, надо что-то делать. Она мне предложила приехать к ней на RF-лифтинг — сказала, что сразу станет легче. И советовала еще колоть витамины группы B.

«Я стала задыхаться, и сын вызвал скорую»

Дальше были процедуры у других косметологов и попытки привести себя в норму самостоятельно. Но 1 мая все же пришлось вызвать скорую.

— Утром я встала, сделала два-три глотка воды и поняла, что все, я просто задыхаюсь. Я в панике выбежала в коридор, начала стучаться к соседям в двери. Это было какое-то ужасное состояние, все испугались, мне не хватало воздуха. Сын быстро вызвал мне скорую. Так я оказалась в больнице скорой помощи. Целую неделю меня откапывали капельницами, кололи гормоны. И мне стало полегче, я начала хотя бы что-то есть — конечно, все жидкое: супы-пюре и детские пюрешки.

Через неделю женщину перевели в неврологическое отделение 5-й больницы.

— Там в какой-то момент было ухудшение: проснулась утром и поняла, что не чувствую своего тела, не могу даже зубную щетку взять в руки. Снова назначали лечение, мной занимался очень хороший врач. И все равно в голове был какой-то дурман. Глаза как у наркомана, взгляд отрешенный. Первое время я даже не могла смотреть на себя в зеркало.

Сейчас Инна дома — ее выписали полторы недели назад с тем же диагнозом, что и у героини выше. Состояние стабильное, но слабость в теле все еще ощущается. По этой причине пришлось отменить уже оплаченную поездку в Турцию. Сейчас даже поход в магазин — это подвиг, подчеркивает белоруска.

— Я по-прежнему не могу громко говорить. Глотать стало легче, но я все равно еще боюсь пить таблетки целиком. Мышцы пока не работают как положено. Врач предупредил, что исключены любые физические нагрузки. И еще три недели мне предстоит пить лекарства.

— Косметолог связывалась с вами?

— Она звонила мне 5 мая, в мой день рождения, когда я лежала в больнице скорой помощи. Рассказывала о том, как ей плохо, как она страдает, не спит и не ест. Сказала, что ее душевное состояние чуть ли не хуже, чем мое. Но когда я написала ей большое сообщение о своем состоянии, она ответила коротко: «Я тебя понимаю».

Деньги за процедуру Инна пока не платила и не собирается. В планах после восстановления — обратиться в милицию и Минздрав.

«Инъекциями красоты имеют право заниматься только врачи»

Журналисты поговорили с врачом-косметологом высшей категории медицинского центра «Элар» Ольгой Шиховой о том, какие риски несут в себе инъекции ботулотоксина (и другие похожие манипуляции) и что должно насторожить пациента в выборе специалиста.

— Пострадавшие женщины рассказали, что им вкололи какой-то новый препарат под названием «Рентокс». Что о нем известно?

— Этот ботулотоксин не сертифицирован на территории Беларуси, до конца не изучен и может вести себя непредсказуемо. В официальных клиниках (медицинских центрах) он не используется, никаких инструкций по его применению нет. Насколько я знаю, «Рентокс» можно купить на сером рынке значительно дешевле сертифицированных препаратов — проверенных, с доказательной базой по эффективности и безопасности.

— Неужели этот препарат настолько опасен? Могут ли быть такие последствия от уколов ботулотоксина?

— Ботулотоксин — это, по сути, токсин. Он активно используется не только в эстетической косметологии, но и в неврологии. С его помощью мы расслабляем мышцы, снимаем мышечный гипертонус. Существует такое понятие, как терапевтическая доза, которая даст желаемый эффект, но при этом не нанесет вреда организму. Скорее всего, в случае пациенток была выраженная передозировка препаратом, что вызвало миастеническую реакцию — перерасслабление мышц — и, как следствие, осложнения в виде нарушения дыхания, глотания, фокусировки зрения, не говоря уже об эстетических погрешностях и выраженном дискомфорте для девушек.

— Можно ли колоть ботулотоксин на дому?

— Нет. Начну с того, что любые косметологические инъекционные процедуры, повреждающие целостность кожных покровов, будь то инъекции ботулотоксина, контурная пластика (введение филлеров), биоревитализация, мезотерапия, установка нитей, относятся к лицензируемым видам медицинской деятельности.

Чтобы получить лицензию на такую деятельность, в клинике или в медицинском кабинете должен работать врач — человек с высшим медицинским образованием и соответствующей специализацией, прошедший курсы переподготовки на базе БелМАПО (диплом по дерматовенерологии, косметологии или пластической хирургии).

Кроме того, для получения лицензии необходимо, чтобы помещение соответствовало санитарно-эпидемиологическим нормам. Все требования прописаны: это определенная площадь, освещение, вентиляция, условия по стерилизации инструмента. Это ни в коем случае не должна быть квартира, подвал или даже место в коворкинге. Я знаю, что многие приходят в салон красоты (коворкинг) и думают, что раз их встречает человек в белом халате со шприцем, то этого достаточно. Увешанные дипломами стены — это вообще ничего не значит. Сейчас можно легко пройти курсы онлайн или распечатать сертификат. У кабинета или клиники в первую очередь должна быть лицензия на такой вид деятельности, а у специалиста — дипломы государственного образца.

И конечно, специалисты должны работать только с сертифицированными в Беларуси препаратами, а не купленными где-то на сером рынке.

Нужно понимать, что введение даже самого качественного препарата — это все равно вмешательство в организм. В процессе или после процедуры могут возникать непредвиденные явления или даже осложнения — сосудистые, иммунные, аллергические (вплоть до анафилактического шока). И только врач знает, как со всем этим справиться, как лечить, как оказывать помощь. В кабинете обязательно должна быть аптечка для оказания неотложной медицинской помощи.

— В историях женщин, помимо последствий, удивляют сами объемы коррекции: им вкололи ботулотоксин по всему лицу и шее. Такое практикуется?

— Сейчас очень востребована процедура в технике full face, когда ботулотоксином обрабатываются полностью все лицо и шея. В таком объеме можно проводить коррекцию. В разные зоны препарат вводится в разной дозировке, и для этого нужно тонко понимать особенности анатомии и мышечной активности человека. Важны сбор анамнеза, четкое понимание индивидуальных особенностей пациента. Вот почему, повторюсь, такие манипуляции должен проводить только врач-косметолог.

В среднем процедура full face в клинике стоит 1000−1500 рублей в зависимости от мышечной активности пациента. Конечно, на дому «недокосметологи» делают дешевле, что многих и привлекает. Но, как показывает практика, лечение и восстановление стоят в разы дороже.

— Какие осложнения от инъекций ботулотоксина в принципе допустимы? Одна из героинь упоминала, что и раньше «не могла поднять голову с подушки».

— К допустимым постреабилитационным явлениям мы относим отечность в зоне инъецирования, гиперемию (покраснение кожи), небольшие гематомы (синяки). Может также наблюдаться легкая асимметрия, потому что справа или слева тонус мышц у человека может быть сильнее. Пациент также может ощущать легкий дискомфорт от расслабления мышц, особенно когда он привык активно ими работать, а теперь не может нахмуриться, поднять брови.

В норме все эти явления и неприятные ощущения проходят в течение двух-трех недель, максимум месяца. Любой дискомфорт, который длится больше месяца, мы относим к осложнениям. «Не могла поднять голову с подушки» — это, скорее всего, результат передозировки либо повышенной чувствительности к препарату.

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