Украина заключила в Германии контракт о системах ПВО 28.05.2025, 18:29

Cтоимость контракта — €2,2 млрд.

Украина подписала контракт на производство для нее систем ПВО IRIS-T немецкой оборонной компанией, сообщил глава украинского Минобороны Рустем Умеров в телеграм-канале.

«Подписан контракт с компанией Diehl Defence на производство систем IRIS-T и ракет к ним. Общая стоимость контракта — €2,2 млрд», — рассказал он.

Немецкая сторона подтвердила контракт с Diehl Defence без уточнения суммы и того, что будет произведено.

Стороны заключили «письмо о намерениях, согласно которому Германия профинансирует закупку украинских дальнобойных систем на сотни миллионов евро». Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее объявил об этой инициативе после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине.

Немецкое Минобороны уточняло, что в рамках этого совместного производства «значительное число» дальнобойных систем «должно быть выпущено в 2025 году». «Системы вооружения быстро поступят в распоряжение украинских вооруженных сил — первые из них могут быть развернуты всего через несколько недель», — анонсировало ведомство.

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