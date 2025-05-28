Белорус сравнил цены на рынке и в «Евроопте» 3 28.05.2025, 18:41

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Кто победил?

Рыночные цены на овощи и фрукты сравнил с магазинными блогер bodryobzor, передает «Зеркало».

Стоимость продуктов минчанин сравнивал на столичной Комаровке с супермаркетом «Евроопт».

Блогер рассказал, что в день обзора огурцы на рынке стоили от 4,90 до 6,50 рубля за килограмм. Тем временем за килограмм этого овоща в «Евроопте» просили 6,49 рубля. На сайте «Едоставка» 28 мая самые дешевые огурцы стоили 4,33 за кг.

Яблоки на Комаровке в зависимости от сорта продавали по 4,90 — 5,50 рубля за килограмм. В «Евроопте» блогер нашел только «Голден» по 4,56 руб. На «Едоставке» 28 мая — 4,92 рубля за кг.

Стоимость помидоров на рынке варьировалась от 5,90 до 10,90 рубля за кг. В магазине — 6,19 рубля, но выбор существенно меньше. Самые дешевые томаты на «Едоставке» 28 мая стоили 6,49 рубля за кг.

За килограмм клубники на рынке просили от 16,90 до 22,90 руб. В «Евроопте» килограмм, по словам блогера, стоил 73,96 рубля. На сайте «Едоставка» можно найти и дешевле — от 25,99 рубля за кг.

Комментаторов в TikTok больше всего удивила цена на клубнику:

«У нас в деревне уже с месяц продают греческую и турецкую клубнику по 18−19 рублей».

«Почему люди не жалуются на цену клубники, а картофель дорогой по 3 рубля?»

«Фермерская клубника в „Едоставке“ по 35 рублей 96 копеек».

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