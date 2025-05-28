Германия выделит Украине около €5 млрд на военную поддержку

Германия выделит Украине около €5 млрд на военную поддержку4
- 28.05.2025, 18:59
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Средства будут направлены на дальнобойное оружие, системы ПВО и боеприпасы.
Немецкие власти намерены выделить около €5 млрд на военную поддержку Украине, заявили в Минобороны ФРГ. Средства будут направлены на создание мощностей для производства дальнобойных вооружений, а также поставки систем ПВО и боеприпасов.
«Общий объем вышеупомянутых услуг поддержки украинских вооруженных сил составляет около пяти миллиардов евро», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте военного ведомства ФРГ. Финансироваться это будет из фондов, уже одобренных Бундестагом.
Договоренности закреплены в меморандуме, подписанном ранее сегодня главами оборонных ведомств Германии и Украины Борисом Писториусом и Рустемом Умеровым. Как сообщили в немецком Минобороны, документ предусматривает:
финансирование Берлином производства систем вооружения большой дальности в Украине;
прямые инвестиции Берлина в производство вооружений;
выполнение обязательства Германии поставить Украине обещанные ранее боеприпасы;
договоренность о поставках дополнительных комплектов боеприпасов для различных систем вооружения, в том числе для систем ПВО;
финансирование Германией закупок медицинского оборудования.
В Минобороны ФРГ также сообщили, что министр обороны Украины и немецкая оборонная компания Diehl в присутствии министра обороны Германии подписали контракт на поставку в Украину систем ПВО и соответствующих боеприпасов.
28 мая в Берлине прошли переговоры канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Украины Владимира Зеленского. По итогом беседы Мерц подтвердил, что Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву, в том числе в разработке нового оружия большой дальности.