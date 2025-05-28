Белорусам поможет бросить курить искусственный интеллект 28.05.2025, 19:14

Мотивационную программу на основе этой технологии создают в РНПЦ психического здоровья.

Искусственный интеллект поможет бросить курить. Мотивационную программу на основе этой технологии создают в РНПЦ психического здоровья. Об этом заместитель директора центра по научной работе Марина Скугаревская рассказала БелТА.

«Используется технология искусственного интеллекта с учетом особенностей межполушарной асимметрии, то есть различий в работе полушарий мозга», – прокомментировала профессор.

Программу дополнят опросниками, которые помогут оценить прогресс, и мотивационным роликом.

Марина Скугаревская подчеркивает, что основная проблема курильщиков – отсутствие стойкого желания бросить курить.

Замдиректора РНПЦ опровергла миф, что никотин помогает в борьбе со стрессом. Он, наоборот, негативно сказывается на психическом состоянии.

«На самом деле табак способствует развитию тревожности и депрессии. Курящие люди чаще страдают от этого. Причем у них не просто повышается уровень тревожности и депрессии. Это происходит до уровня психического расстройства», – сказала она.

Особенно сильно можно навредить организму, если начать курить в детстве. Из-за этого нарушается развитие нейронных связей. Это плохо влияет на способность к обучению и концентрацию внимания.

При длительном воздействии никотина когнитивные способности человека снижаются, а риск развития деменции и болезни Альцгеймера вырастает.

Что касается повышенной тревожности и депрессии, психическое состояние может приходить в норму после того, как человек отказывается от никотина.

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