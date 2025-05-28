Спикер Госдепа: Власти США готовы максимально давить на Россию 8 28.05.2025, 19:18

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Тэмми Брюс

В случае необходимости.

Власти США готовы быстро реагировать и усилить давление на Россию — в случае, если это будет необходимо. Об этом 28 мая заявила в эфире Fox News спикер Государственного департамента Тэмми Брюс.

Брюс, комментируя инициативу Сената США по введению «экстремальных» санкций против России, сказала, что предложенный законопроект, независимо от дальнейших действий сенаторов, является «сигналом о готовности США действовать».

«Это тот законопроект, который, независимо от того, что может сделать Сенат, сигнализирует о том, что мы готовы действовать быстро, что Америка готова оказать максимальное давление, если хотите, на Россию. И у президента в его ящике с инструментами много инструментов. Он явно человек, который имеет конечную цель, и он намерен ее достичь. Путин это понимает. И я думаю, что российский народ тоже скоро это поймет», — подытожила спикер Госдепа.

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