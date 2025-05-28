В Балтийском море российский эсминец преследовал немецкий фрегат 8 28.05.2025, 19:32

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Инцидент произошел накануне старта военных морских учений НАТО.

Российский эсминец «Вице-адмирал Кулаков» преследовал немецкий фрегат «Бавария» по пути в немецкий порт Росток в Балтийском море. Правительство Германии заявило о необходимости усиления защиты портов от российской угрозы. Об этом сообщают Bild и Kieler Nachrichten.

Отмечается, что фрегат «Бавария» принимал участие в учениях с другими подразделениями НАТО в Северной Атлантике вместе с подлодкой U 33.

После окончания тренировок он отправился в порт Росток, чтобы принять участие в следующих крупных морских учениях НАТО «Балтийские операции – 2025» (Baltops), старт которых запланирован на 3 июня.

На этом пути за ним начал двигаться российский эсминец «Вице-адмирал Кулаков», сопровождавший фрегат до Ростока.

Этот инцидент вызвал беспокойство германского правительства.

«Мы должны как можно быстрее оградить наши порты от нарастающих российских угроз, в том числе путем защиты инфраструктуры, увеличения инвестиций в кибербезопасность и переоборудования мостов для танков», – заявил Bild координатор морского сообщения Федерального правительства Германии Кристоф Плосс.

Как сообщает Kieler Nachrichten, в этом году подразделения НАТО должны готовиться к прямому контакту с российскими кораблями во время учений Baltops, ведь Россия неожиданно объявила о начале больших военно-морских учений в Балтийском море.

«В последние годы НАТО проводило учения Baltops в Балтийском море в июне, а ВМС России – в июле. В этом году это может измениться», – сообщил изданию руководитель отдела морской стратегии и безопасности Института политики безопасности Кильского университета Себастьян Брунс.

Согласно заявлению Балтийского флота в Калининграде, подразделения российского Балтийского флота при поддержке Воздушно-космических сил страны и Северного флота должны провести тренировки по действиям в чрезвычайных ситуациях. Россия планирует направить на маневры 20 военных кораблей, 3000 солдат, а также 25 самолетов и вертолетов.

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