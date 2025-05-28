Ученые выяснили, как билингвы осваивают язык 28.05.2025, 19:34

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Чаще всего не по правилам.

Лингвисты из Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) России проанализировали более 4000 примеров устной русской речи билингвов из семи регионов страны и пришли к выводу: освоение языковых конструкций у билингвов зависит не столько от грамматических правил, сколько от частоты употребления выражений в повседневной речи.

Исследование, опубликованное в журнале International Journal of Bilingualism, основывается на анализе интервью с более чем 180 участниками, говорящими на 21 языке, включая нанайский, ульчский, чувашский и другие. Сбор данных проводился в регионах с высоким уровнем билингвизма: Дагестане, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Карелии и других.

Особое внимание уделялось конструкциям с количественными числительными. Выяснилось, что устойчивые выражения, такие как «два часа» или «пять километров», почти всегда соответствуют литературной норме. Однако менее привычные конструкции, особенно с числительными от двух до четырех или с собирательными формами («двое», «трое»), часто употребляются нестандартно.

«Нельзя сказать, что, когда билингвы используют русский язык, они просто проецируют на него грамматику родного языка. Даже если носитель вырос в среде, где числительные работают иначе, чем в русском, это еще не означает, что в своей русской речи он будет систематически копировать структуры родного языка», — поясняет один из авторов статьи, научный сотрудник Международной лаборатории языковой конвергенции, доцент факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Кьяра Наккарато.

Результаты исследования подтверждают гипотезу, согласно которой языковые конструкции усваиваются не через формальные правила, а благодаря регулярному употреблению. Чем чаще выражение встречается в речи, тем выше вероятность его правильного использования.

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