Нетаньяху заявил о ликвидации главаря ХАМАС Мохаммеда Синвара 28.05.2025, 19:40

Биньямин Нетаньяху

Фото: Amir Cohen/Reuters

Он погиб в результате авиаудара.

Израиль, вероятно, ликвидировал главаря ХАМАС в Газе Мохаммеда Синвара, младшего брата погибшего в прошлом году лидера группировки Яхьи Синвара. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, цитирует агентство Reuters.

По его словам, Синвар погиб в результате авиаудара в начале мая.

«Мы ликвидировали Мохаммеда Дейфа, (Исмаила) Ханию, Яхью Синвара и Мохаммеда Синвара», – заявил Нетаньяху во время выступления в парламенте Израиля.

«За последние два дня мы совершили резкий поворот к полному разгрому ХАМАС», – сказал он, добавив, что Израиль также "берет под контроль распределение продовольствия", имея в виду новую систему распределения помощи в секторе Газа.

ХАМАС еще не подтвердил смерть Синвара-старшего.

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