Трамп: США будут реагировать иначе, если Путин «дурачит нас»1
- 28.05.2025, 19:55
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По его словам, ситуация прояснится в ближайшее время.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет реагировать иначе, если правитель России Владимир Путин не искренен в стремлении завершить боевые действия. По словам американского лидера, ситуация по урегулированию воны РФ в Украине прояснится в ближайшее время.
«Мы выясним, дурачит он нас или нет. И если да, мы будем реагировать немного иначе», — сказал Дональд Трамп журналистам в Овальном кабинете (цитата по Reuters). По его словам, он «очень разочарован» ударами по украинской территории.