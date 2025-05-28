Задержан начальник управления минского предприятия
- 28.05.2025, 20:11
За взятку.
59-летний заместитель начальника управления одного из предприятий Минска был задержан за получение взятки, сообщили в УВД Миноблисполкома.
Сообщается, что фигурант принял в качестве незаконного вознаграждения за благоприятное решение вопроса суммарно 48 тысяч белорусских рублей. Выяснилось, что он обогащался за счет поставщика электрооборудования.
«Для благоприятного решения вопросов, входящих в его компетенцию, а также с целью дальнейшего сотрудничества должностное лицо брало от 48-летнего директора коммерческой структуры незаконные денежные вознаграждения», - уточнили в УВД.
Информируют, что возбуждено уголовное дело, а фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.